Народный артист Азербайджана Мири Юсиф наконец-то встретится со своими поклонниками на долгожданном сольном концерте.
Как сообщает #, запланированный еще до пандемии концерт состоится в Зеленом театре 1, 2 и 3 июля.
Организатором концертов выступила компания SS Production.
Певец будет петь вживую для поклонников своего творчества в течение трех часов. На концертах прозвучат как всеми любимые хиты, так и абсолютно новые треки исполнителя.
Также публику ждут дуэтные композиции со звёздами азербайджанской эстрады.
Отметим, все билеты, проданные на концерт Мири Юсифа, запланированный на 24 мая 2020 года в Crystal Hall и перенесенный из-за пандемии, действительны на новые даты.