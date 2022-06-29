Народный артист Азербайджана Мири Юсиф наконец-то встретится со своими поклонниками на долгожданном сольном концерте.

Как сообщает #, запланированный еще до пандемии концерт состоится в Зеленом театре 1, 2 и 3 июля.

Организатором концертов выступила компания SS Production.

Певец будет петь вживую для поклонников своего творчества в течение трех часов. На концертах прозвучат как всеми любимые хиты, так и абсолютно новые треки исполнителя.

Также публику ждут дуэтные композиции со звёздами азербайджанской эстрады.

Отметим, все билеты, проданные на концерт Мири Юсифа, запланированный на 24 мая 2020 года в Crystal Hall и перенесенный из-за пандемии, действительны на новые даты.