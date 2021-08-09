Пандемия, наконец – то, позволила осуществиться планам известного азербайджанского исполнителя, участника вокального шоу «Голос» на Первом российском телеканале Эмиля Кадырова.

Певец определился с новой датой своего долгожданного сольного концерта в Москве, и афиши предстоящего выступления уже вовсю красуются в Интернете.

Как сообщает #, концерт состоится 19 ноября в концертном зале Vegas City Hall.

В интервью # Эмиль Кадыров напомнил, что первоначально он планировал выступить 21 марта 2020 года, далее программа была перенесена на 11 октября, а потом — на 7 марта 2021 года.

Артист надеется, что все препятствия позади и на этот раз ничего не помешает его встрече со зрителями. Также он подчеркнул, что все ранее приобретенные билеты действительны на новую дату.

Рассказывая о программе, певец и гитарист сообщил, что на вечере будут исполнены произведения из репертуара народного артиста СССР Иосифа Кобзона, народных артистов России Дмитрия Хворостовского, Сергея Захарова, а также легендарного азербайджанца – народного артиста СССР Муслима Магомаева. Неслучайно программа названа «Памяти великих баритонов».

Специальными гостями вечера будут народный артист России, художественный руководитель Театра песни Ренат Ибрагимов, заслуженная артистка России Диана Гурцкая, российский оперный и эстрадный певец, приглашенный солист театра Новая опера Евгений Кунгуров, солистка Воронежского государственного театра оперы и балета Анастасии Черноволос.

На концерте прозвучат и дуэтные, и сольные композиции.

Эмиль Кадыров получил признание после участия в популярном телепроекте «Голос» в 2015 году, где он стал одним из лидеров сезона. Зрители отмечали не только его красивый баритон, артистическую харизму, но и виртуозную игру на гитаре.

В июне 2017 года Эмиль презентовал свой первый сольный диск «Любовь, ты с ненавистью дружишь…», название которому дала его авторская песня, написанная на стихи азербайджанского общественного деятеля Лейлы Алиевой.

Во время пандемии Эмиль Кадыров открыл в Москве музыкальную школу Music Way для детей и взрослых.