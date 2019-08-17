Мир вспоминает великого певца Азербайджана 

Муслиму Магомаеву сегодня исполнилось бы 77.

В день рождения великого азербайджанского исполнителя мир вспоминает главные достижения этой выдающейся личности, чей голос до сих пор заставляет учащенно биться сердца романтиков всего мира.

Как сообщили # в Министерстве культуры, сегодня в Аллее почетного захоронения в Баку состоится мероприятие, посвященное 77-летию со дня рождения легендарного исполнителя, композитора, кумира миллионов, Народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева.

Мероприятие начнется в 17:00 и в нем примут участие видные общественные деятели, представители культуры и искусства, родные, близкие и почитатели таланта Муслима Магомаева.

Вдова артиста Тамара Синявская рассказала журналистам, что помимо официальных мероприятий, 17 августа поклонники Муслима самостоятельно проводят дни памяти :

«Запускают цикл песен Муслима в метро. Я это точно знаю, но сама участия в таких мероприятиях не принимала. Если говорить про какие-то масштабные мероприятия, то в августе они никогда не проводились, даже когда Муслим был жив. Он всегда отмечал свой день рождения 17 сентября. Причина была проста. Вся Москва была на выезде, все наши коллеги уезжали на отдых или на гастроли», — говорит она.

С особым трепетом относится Тамара Синявская к мероприятиям, которые проходят на Родине Муслима Магомаева, в Баку: «В этот день всегда приходит много молодежи. Каждый раз вижу там учеников и преподавателей школы имени Муслима Магомаева, которую организовали в Баку. Это очень трогательно. И конечно там собираются те, кто помнит, любит и почитает творчество Муслима. И это не только бакинцы. Мне очень приятно видеть много цветов от людей, проживающих на территории бывшего Советского Союза. Я на днях прилетела в Баку и посетив аллею увидела, что там лежит самодельный венок с надписью: «Великому певцу от всех новосибирцев». Меня всегда это очень трогает, и я еще раз хочу выразить свою большую благодарность людям, которые помнят Муслима, любят и не дают забыть новому поколению о том, что есть такой певец Муслим Магомаев», — заявила она в интервью российским СМИ.

Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а затем музыкальное училище, Бакинскую консерваторию по классу вокала.

Впервые Магомаев обратил на себя внимание на молодежном фестивале в Хельсинки в 1962 году, где он стал лауреатом.

В 1963 году своими концертами молодой артист покоряет Москву. Успех был оглушительный. Он свободно владел не только эстрадным, но и оперным материалом. В 1964 году Магомаев уехал на годичную стажировку в миланский оперный театр «Ла Скала».

После Милана Муслим Магомаев выступал в крупнейших городах Советского Союза в спектаклях «Тоска» и «Севильский цирюльник». В 1966 и 1969 годах с большим успехом прошли гастроли Магомаева в знаменитом театре «Олимпия» в Париже. В 1969 году на фестивале в Сопоте Магомаев получает I премию, а в Каннах — «Золотую пластинку».

В 1973 году ему было присвоено звание народного артиста СССР. С 1975 по 1989 годы он был художественным руководителем, созданного им Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра, с которым он много гастролировал по СССР.

Певец участвовал во всех главных правительственных концертах и праздничных программах на советском телевидении.

Голосом Магомаева поет любовную серенаду Трубадур в популярном мультфильме «По следам бременских музыкантов» (1973 год).

Дискография Муслима Магомаева насчитывает более 45 грампластинок, а также 15 компакт-дисков, в том числе «Благодарю тебя» (1995), «Арии из опер и мюзиклов. Неаполитанские песни» (1996), «Звезды советской эстрады. Муслим Магомаев. Лучшее» (2001), «Любовь — моя песня. Страна грез» (2001).

В концертном репертуаре Магомаева более 600 произведений, в том числе русские романсы, классические, эстрадные и неаполитанские песни. Он снялся в фильмах «Низами», «Поет Муслим Магомаев» и «Москва в нотах». Магомаев — автор более 20 песен, музыки к фильмам. Он также автор и ведущий цикла телепередач о жизни и творчестве американского певца Марио Ланца, написал книгу об этом исполнителе.

В 1997 году именем Магомаева была названа одна из малых планет Солнечной системы, известная астрономам под номером 1974 SP1.

Великий артист ушел из жизни 25 октября 2008 года на 67-м году жизни. Похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.

В настоящее время готовится к выходу на экраны первый сериал, посвященный жизни и творчеству Муслима Магомаева. Образ прославленного азербайджанского артиста воплотил сербский актер Милош Бикович. Съемки сериала уже завершены, о чем недавно в соцсети Instagram сообщил сам актер: «Вот и закончились съемки проекта «Магомаев». Муслим Магомедович, честь имел. Спасибо Вам за ваше по-детски чистое сердце и творчество, наполненное страстью», — написал он.

Напомним, что проект реализовывает Первый канал (Россия). Режиссером выступил Олег Асадулин, а консультантом является Тамара Синявская. Планируется, что сериал выйдет на экраны уже осенью.