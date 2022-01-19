20 января – одна из самых трагических страниц истории Азербайджана и символ непоколебимого национального единства. Эта дата прочно вошла и в культурный календарь, причем мероприятия проходят не только в Азербайджане, но и во многих других странах, сообщает #.

В Нидерландах организована виртуальная выставка по случаю 31-й годовщины трагедии 20 Января под названием «20 Января глазами детей».

В выставке приняли участие проживающие в Нидерландах дети представителей азербайджанской и турецкой диаспор, их местные друзья, а также воспитанники воскресной школы в Роттердаме.

В ночь с 19 на 20 января в 1990 году в советский многонациональный город Баку были введены советские же войска. Танки и бронетранспортеры беспощадно давили мирных людей, военные стреляли по домам и в прохожих. По некоторым сведениям, накануне событий в Баку в окрестности города был введен военный контингент советской армии и внутренних войск численностью 65 тысяч человек, отличавшихся чувством особой ненависти к азербайджанскому народу. В ту ночь они совершили немыслимые зверства в Баку. В отчете, подготовленном независимыми экспертами организации «Щит», отмечается: «Людей расстреливали с близкого расстояния с особой жестокостью. Среди убитых были несовершеннолетние, женщины, старики, инвалиды».

Уже много лет Международная Ассоциация Израиль – Азербайджан «АзИз» проводит в январе в Иерусалиме вечера памяти трагических событий в Баку 20 января 1990 года. В этом году мероприятие состоялось в зале библиотеки Иерусалимa. Президент «АзИз» Лев Спивак рассказал о необыкновенном городе Баку, в котором жил, о прекрасных соседях и друзьях, об отсутствии антисемитизма.

Он проснулся в то утро в Баку от грохота танков и с удивлением увидел танк около своего дома. Столкновения проходили по всему городу, танки сметали баррикады, давили людей, стреляли по окнам. Погибло более 170 человек — дети, взрослые, старики, раненых было около 400, много пропавших без вести.

Через день 22 января проводить погибших вышло около миллиона человек. Жертвы похоронены в аллее Нагорного парка, которая теперь называется «Аллеей шахидов», и куда обязательно водят гостей из Израиля и других стран.

Лев Спивак рассказал о трех евреях, погибших 20 января – о докторе скорой помощи Александре Мархевка, спасавшем раненых, о Яне Мееровиче, перевозившем соседку старушку в аэропорт и получившем 22 пули и о юной Вере Бессантиной, просто подошедшей дома к окну.

Директор Азербайджанского Культурного центра «АзИз» в Израиле Егяна Сальман рассказала о невинных людях, ставших жертвами чудовищного преступления, о многотысячных митингах на площади Ленина, в которых она принимала участие, о цене, которую Азербайджан заплатил за свою независимость.

Влюбленный в Баку поэт Михаил Сальман прочитал свои стихи, посвященные тому страшному дню.

Руководитель Иерусалимского отделения «АзИз» Александр Аграновский, который жил в то время в Баку на Московском проспекте, ведущем в аэропорт, рассказал о ночной стрельбе и грохоте, когда танки входили в город. Он прочитал отрывок из песни Давида Альтмана «Друзья мои, бакинцы», в котором упомянут и Саша Мархевка.

Выступившие отметили, что январская трагедия побудила многих евреев покинуть родной для них Азербайджан, где они никогда не были чужими и куда очень любят приезжать с детьми и внуками.

В заключении мероприятия Лев Спивак рассказал об итогах 44-дневной Отечественной освободительной войны в Карабахе, о новых транспортных коридорах и других изменениях, которые предстоят на Южном Кавказе. Он поделился впечатлениями о недавних поездках в Баку и Карабах и о том, как высоко ценят в Азербайджане израильскую поддержку во время войны.

В Харькове, в информационно-выставочном центре «Бузок» сегодня открылась фотовыставка «Черный январь». Экспозиция посвящена трагическим событиям, которые произошли 20 января 1990 года в городе Баку.

«На выставке представлены фотоиллюстрации трагических последствий кровавой ночи. Но, в то же время, они демонстрируют силу духа азербайджанского народа, его понятие о чести, достоинстве и свободе», — отмечают организаторы выставки. Экспозиция будет представлена до 23 января.

В Национальном музее истории Азербайджана НАНА состоялось мероприятие «20 января – символ непоколебимого национального единства». Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики и минутой молчания в память шехидов, погибших за территориальную целостность и свободу Азербайджана.

Говоря о трагедии 20 января, исполнительный директор Национального музея истории Азербайджана, д.ф.п.и., доцент Фархад Джаббаров сказал, что эта трагедия продемонстрировала всему миру необратимость борьбы нашего народа за свободу, демократию и суверенитет. Она стала поворотным моментом в продвижении национально-освободительного движения к независимости. «День 20 января вошел в нашу историю не только как трагедия, но и как день борьбы и героизма. Этот день — день стремления к свободе и независимости, которая долгие годы оставалась в сердцах нашего народа», — отметил он.

Далее состоялось выступление исполнительного директора Молодежной организации «Великое возвращение» Наиля Шюкюрова. В мероприятии также принимали участие и ветераны Отечественной войны. Одним из выступающих был очевидец событий 20 января, ветеран Отечественной войны, старший лейтенант Сиявуш Имранов. Мероприятие завершилось просмотром документального фильма Союза фотохудожников Азербайджана (СФА) «Фото трагедии», в котором отражены кровавые события январской ночи.

Сегодня в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится музыкальный вечер, посвященный 32-летней годовщине трагедии 20 Января. В программе – выступление Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибекова под управлением художественного руководителя и главного дирижера — народного артиста Рауфа Абдуллаева.