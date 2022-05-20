Будучи обладателем международного диплома «Посол мира», Ашраф Гейбатов спустя несколько лет вновь представляет на родине своё творчество.

В экспозицию вошли 35 оригинальных работ. По неизменной традиции, каждая из них отражение глубокой любви художника к Азербайджану.

Всемирно известный наш соотечественник обладает самобытным авторским почерком, наполняющим его работы философским осмыслением. Искушённые профессионалы и ведущие галеристы, ведущие искусствоведы всячески отмечали его манеру и многоцветие палитры автора, увлекающие зрителя глубиной содержания картин Ашрафа Гейбатова.

Его творческий путь — обращение к Человеку, для которого окружающий мир не просто среда обитания. Каждое произведение Ашрафа Гейбатова наполнено сплетением истории и культуры Европы и Азии, неотделимых в цивилизационном развитии.

И это также подчёркивает родные корни художника. Географическое расположение Азербайджана предопределило его судьбу. Здесь встречались Запад и Восток, обогащая друг друга разнообразием этнических особенностей. И при этом, показывая, что, несмотря на внешнюю различность, глубинный посыл, основанный на нравственных ценностях, спосо бен преодолеть любой языковой барьер.

Выставка «Наш мир» — это ещё один взгляд художника, обращающегося к нам, живущим в мире стремительных технологий. Напоминающего современникам о духовности и непреходящих ценностях. О бесценном даре Всевышнего, который даётся человеку лишь однажды. «Наш мир» — это пространство, наполненное энергетикой национальных мотивов в роскоши красок, отражающих невероятную красоту родины Ашрафа Гейбатова, пропаганде культуры которой он посвятил всю свою жизнь.

Выставка продлится до 28 мая.

Ашраф Гейбатов является членом Федерации художников ЮНЕСКО, обладателем международного диплома «Посол мира», лауреатом премии Международной ассоциации «Искусство народов мира», членом Президиума общества дружбы «Азербайджан-Германия», членом Объединения художников Германии. Он удостоен многочисленных национальных и зарубежных наград. С 1981 года — участник выставок в России и других странах. Его персональные выставки проходили в Германии, Турции, Швеции, Бельгии, Мальте. Работает в области монументальной и станковой живописи, графики. Автор монументальных панно в России, Германии, Азербайджане. Станковые произведения хранятся в фондах министерства культуры и туризма Азербайджана, музеях искусств в Баку и Кокчетаве, а также в частных коллекциях за рубежом. Первый и единственный азербайджанский художник, выставки которого проходили во дворце ООН в Женеве, в президентском дворце Румынии, штаб-квартире НАТО, королевском дворце Иордании, резиденции герцога Люксембурга, во дворце канцелярии Ватикана, штаб-квартире ООН в Женеве, Фонде Конрада Аденауэра в Берлине.