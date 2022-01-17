За популярной группой «Баку глазами фотографов» в соцсети Facebook следят более 30 тысяч участников. Всех их объединяет любовь к фотографии и к Баку. В этом и заключалась главная задача создателя группы — известного азербайджанского фотографа Илькина Кенгерли. Вместе с друзьями по духу и творчеству – Тофигом Рашидовым и Денисом Свечниковым ему удалось за короткий срок превратить сообщество в соцсети в излюбленное место общения и обмена опытом людей с фотоаппаратом:

В интервью # Илькин, Тофиг и Денис рассказывают, как увлечься фотографией и «заразить» любимым делом всех вокруг:

— Как пришла идея создать такую группу?

— Илькин Кенгерли: Идея создать группу возникла давно — почти сразу, как я открыл учетную запись в Facebook и стал подключаться к разным тематическим группам, посвященным Баку, Азербайджану и искусству фотографии. Претворить идею в жизнь решил осенью 2013 года. К тому времени в сети уже было несколько интересных групп, посвященных нашему городу, его достопримечательностям, людям и истории. Вдохновившись успешным примером коллег-энтузиастов, в октябре 2013 года мы основали группу, в которой все желающие фотографы и фотолюбители имели бы возможность делиться своими авторскими фотографиями Баку и его окрестностей.

— Насколько вовлечены в группу фотографы и любители фотографии из других стран?

— Тофиг Рашидов: К сожалению, фотографов и любителей фотографии из стран ближнего и дальнего зарубежья не так уж и много в группе. Это объясняется тем, что группа посвящена Баку, соответственно выставляют фотографии те, кто приезжал сюда в качестве туриста, либо бывшие бакинцы, навещавшие родной город. Например, наш бывший соотечественник, проживающий ныне в Израиле, Александр Макаров, регулярно публикует снимки из жизни города и его жителей. При всем при этом, общий интерес к группе у зарубежных пользователей достаточно большой, что мы можем наблюдать при запросах на вступление в группу. Часто нам пишут слова благодарности за саму группу, посредством которой люди могут наблюдать, как меняется город, в котором они провели часть своей жизни. Многие, ни разу не бывавшие здесь, полны желанием посетить нашу столицу. Естественно, это не может не радовать.

— Какие главные правила для участников группы, какие публикации могут быть отвергнуты модераторами?

— Денис Свечников: список правил у нас немаленький, но каждое правило – результат работы всего коллектива админов группы. Нельзя сказать, что какое-то правило главное, а остальные – нет. Они все важны. И, на самом деле, довольно просты. Нужно публиковать только свои авторские фотографии, не более трех фото в день. Особое внимание авторы должны уделять техническому качеству и художественной ценности выставляемых на всеобщее обозрение работ. В группе действует премодерация, т.е. все фотографии проходят модераторский отбор. Отклоняется большое количество работ плохого качества, это в основном фотографии, сделанные на камеры мобильных телефонов. Нынче мобильник у каждого в кармане и многие люди ежедневно снимают все вокруг себя, и себя в том числе. Но при этом понятия не имеют об основах искусства фотографии – композиции, свете и т.д. Результат – вкривь и вкось снятые, совершенно неинтересные, откровенно неудачные фотографии. Такие в группу мы не пропускаем, поскольку не хотим, чтобы она превратилась в склад плохих фотографий. Участников группы объединяет любовь к Баку. Основная масса участников – это зрители. Среди них много тех, кто жил в Баку, помнит его, и с интересом наблюдает в фотографиях, как меняется столица Азербайджана. Хотелось бы видеть в группе больше хороших фотографов, новых авторов. Для молодых фотографов и любителей группа «Баку глазами фотографов» — это хорошая возможность заявить о себе на 30-тысячную аудиторию.

— В чем особенность фотографии родного Баку лично для вас?

— Тофиг Рашидов: Лично для меня – это умение показать город с необычной стороны. Будь то игра со светом, ракурсом, или просто оригинальная обработка. Ведь наши глаза, которые каждый день видят одно и тоже, требуют именно оригинальной подачи материала.

Денис Свечников: Для меня главная особенность – место, где я люблю снимать. Это крепость. Люблю прогуливаться там с камерой ранним утром и вечером, когда стемнеет. И всегда нахожу в крепости новые сюжеты. Поэтому с интересом рассматриваю «крепостные» кадры участников группы, мне нравится смотреть на крепость не только своими, но и чужими глазами.

— Отмечаются ли авторы самых удачных фотографий в группе?

— Денис Свечников: Не хотелось бы отмечать кого-то поименно, но в группе есть несколько авторов, отличающихся своим стилем, манерой подачи материала, своим взглядом. Кто-то уходит, на их место приходят другие авторы, так что все циклично. Группе 8 лет. За это время тут выставляли свои работы и корифеи отечественной фотографии, и молодые фотографы, и простые любители. Было очень много хороших работ, поэтому было бы неправильно сейчас отметить кого-то и при этом кого-то забыть.

— Устраиваете ли встречи участников группы и совместные съемочные прогулки?

— Тофиг Рашидов: К сожалению, нет. Сказывается загруженность админсостава, да и карантинный режим сейчас не позволяет собирать большие группы людей. Однако, надеемся, что после нормализации ситуации могут быть рассмотрены возможности очных встреч участников группы.

— Какие планы связываете с группой?

— Тофиг Рашидов: В первую очередь надеюсь, что качество присылаемых снимков будет расти. Всегда рады, когда появляются новые фотографы со своим, отличным взглядом на обыденные вещи, будь то игра с ракурсом, светом, обработка.