Минсельхоз поддержит стартапы

8 января в министерстве сельского хозяйства Азербайджана при поддержке Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте АР прошла презентация программы «Акселерация стартапов по сельскохозяйственным технологиям», который будет реализован Центром Инкубации и Акселерации «INNOLAND».

Как сообщает Зеркало, на мероприятии выступила советник министра сельского хозяйства Азербайджана Шабнам Мамедова. Она отметила, что уже начато применение инноваций в аграрной сфере. «Среди реализуемых мероприятий, первым в этом году будет программа «Акселерация стартапов по сельскохозяйственным технологиям». В этом направлении уже объявлен прием, который продлится до 20 января», — сказала чиновник.

В то же время, Ш.Мамедова подчеркнула, что предусмотрена поддержка стартапов по применению инноваций и новых технологий и в других направлениях.

Директор Центра Инкубации и Акселерации «INNOLAND» Мамед Керимов рассказал о мероприятиях, проводимых структурой, в том числе и о механизме поддержки стартапов. Как пишет Зеркало, директор центра пообещал, что для всех проектов будут созданы выгодные условия.

На мероприятии были обсуждены перспективы сотрудничества между сторонами. Также предложено проводить поощрительные и стимулирующие мероприятия для владельцев идей в сфере сельского хозяйства.

Отметим, что INNOLAND является центром инкубации, акселерации и исследований, созданным для развития частного сектора в Азербайджане, а также за его пределами, поощрения инноваций и расширения стартап-движения. INNOLAND состоит из центра коворкинга, инкубации, акселерации и Учебно-образовательного центра ИТ.

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