Министерство транспорта, связи и высоких технологий работает в усиленном режиме

Министерство транспорта, связи и высоких технологий, в связи с проведением в Баку XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля «Баку 2019», работает в усиленном режиме.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство, места проведения игр обеспечены качественными и бесперебойными услугами телекоммуникации, интернета, мобильного вещания и почты, проложены волоконно-оптические кабели из соответствующих электронных АТС.

С целью выделения пользователям необходимых радиочастот и обеспечения их беспрерывной работы проведены радиомониторинги. Во время состязаний в Баку будут работать четыре мобильных радиопеленгационных станций.

Для перевозки туристов, прибывших в нашу страну, на основе договора с Организационным комитетом ООО «Бакинской службой такси» при министерстве транспорта, связи и высоких технологий выделено 120 автомобилей и 270 водителей, а также для поддержки работы Оперативного комитета фестиваля — 40 диспетчеров.

| 2019-07-20T16:11:51+00:00 20 июля 2019, 17:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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