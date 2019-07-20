Министерство транспорта, связи и высоких технологий работает в усиленном режиме

Министерство транспорта, связи и высоких технологий, в связи с проведением в Баку XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля «Баку 2019», работает в усиленном режиме.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство, места проведения игр обеспечены качественными и бесперебойными услугами телекоммуникации, интернета, мобильного вещания и почты, проложены волоконно-оптические кабели из соответствующих электронных АТС.

С целью выделения пользователям необходимых радиочастот и обеспечения их беспрерывной работы проведены радиомониторинги. Во время состязаний в Баку будут работать четыре мобильных радиопеленгационных станций.

Для перевозки туристов, прибывших в нашу страну, на основе договора с Организационным комитетом ООО «Бакинской службой такси» при министерстве транспорта, связи и высоких технологий выделено 120 автомобилей и 270 водителей, а также для поддержки работы Оперативного комитета фестиваля — 40 диспетчеров.