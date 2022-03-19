«Полиция и военнослужащие внутренних войск на праздник Новруз будут продолжать работу в усиленном режиме».

Об этом сообщил глава пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов.

Он отметил, что соответствующий приказ подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов:

«Согласно приказу, полиция и военнослужащие внутренних войск на Новруз будут нести службу в усиленном режиме. Как известно, полиция и военнослужащие внутренних войск несут службу в усиленном режиме из-за пандемии. В праздничные дни будет продолжаться усиленный режим работы. Будут усилены все необходимые меры безопасности, чтобы наши граждане на высоком уровне отметили праздник. В то же время в местах массового скопления людей будет усилен контроль и обеспечена образцовая служба».