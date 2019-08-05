Минэкологии проигнорировали еще раз

30 июня 2019 года сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели очередной рейд для проверки ситуации, связанной с управлением сточными водами в центрах отдыха в прибрежной зоне Каспия на территории Баку, Сумгайыта, северном и южном побережьях, проверили, как обстоят дела с исполнением данных ранее «поручений принудительного характера».

Во время рейдов было выявлено, что в действующих в Набрани центрах отдыха «Lotos», «Ulduz», в Сумгайыте — «Katamaran», «Sahil», «Diana», в Баку — «Bizim sahil», «Xəzər», «Türkan», «Simurq», «Voyage», «Qala» и «Antalya», в Лянкяран-Астаринской зоне — «Dağlar oğlu», «Həsirli», «Su pərisi», «Panorama» сточные воды сливаются в море без очистки, в отношении ответственных лиц были составлены акты. Для очистки сточных вод владельцам этих объектов даны обязательные к исполнению «поручения принудительного характера».

Как сообщила представитель исполнительной власти в поселке Набрань Назакат Искендерова, проекты центров отдыха утверждаются Министерством по чрезвычайным ситуациям.

«И если в проекте не подразумевалось создание очистительного сооружения, то МЧС не должно было допустить строительство центра вообще», — сообщила она #.

Ответ на вопрос, как МЧС принимало эти объекты без очистительных систем, мы собирались получить у пресс-секретаря структуры Гюльсум Мехтиевой, но она не ответила на наши звонки. Мы обратились за помощью к сотрудникам Агентства по контролю за безопасностью на строительстве МЧС.

«Орган исполнительной власти, представивший разрешение на строительство должен в течение трех дней сообщить об этом в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Только после этого мы контролируем строительство. А что касается очистительных сооружений, то этим вопросом занимаемся не мы, а Министерство экологии и природных ресурсов», — отказались от приемки очистительных сооружений сотрудники Агентства.

Нам удалось связаться с администратором одного из центров отдыха, который, согласно заявлению Минэкологии, сливает сточные воды в море без очистки, Анаром Авазовым.

«Мы не сливаем сточные воды в море без очистки. В нашем центре отдыха имеются очистительные сооружения, которые были построены под контролем Министерства экологии и природных ресурсов», — сказал нам Анар Авазов.

Однако с ним не согласен начальник управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Минэкологии Арастун Гасанов:

«Руководство центра отдыха «Диана» говорит неправду. На территории центра нет очистительных сооружений. Мы еще в апреле и мае этого года, как раз перед открытием пляжного сезона предлагали построить очистительные сооружения, а не выливать сточные воды в море. Но они проигнорировали наше предупреждение».

Зеркало неоднократно обращалось к теме загрязнения Каспия, слива сточных вод, наличие инфекций и т.д. И про отсутствие очистительных сооружений в ряде центров отдыха писали задолго до открытия пляжного сезона.

К сожалению, пляжный сезон заканчивается – ничего не изменилось: Минэкологии предупреждает, а его игнорируют…