МИД Китая опроверг сообщения о готовности Пекина направить армию в Гонконг

«Я не знаю, откуда вы получили такие данные, это как раз то, что можно назвать дезинформацией, я могу вам сказать, что это все слухи, распространяемые с целью спровоцировать панику», — заявил дипломат, отвечая на вопрос о том, готовится ли Пекин направить армию для подавления протестов в Гонконге в случае необходимости.