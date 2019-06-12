МИД Китая опроверг сообщения о готовности Пекина направить армию в Гонконг

Информация о том, что материковый Китай может направить в Гонконг армейские подразделения для подавления протестов, ложная, эти слухи распространяют для того, чтобы вызвать панику, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
«Я не знаю, откуда вы получили такие данные, это как раз то, что можно назвать дезинформацией, я могу вам сказать, что это все слухи, распространяемые с целью спровоцировать панику», — заявил дипломат, отвечая на вопрос о том, готовится ли Пекин направить армию для подавления протестов в Гонконге в случае необходимости.