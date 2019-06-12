МИД Китая опроверг сообщения о готовности Пекина направить армию в Гонконг

Информация о том, что материковый Китай может направить в Гонконг армейские подразделения для подавления протестов, ложная, эти слухи распространяют для того, чтобы вызвать панику, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
«Я не знаю, откуда вы получили такие данные, это как раз то, что можно назвать дезинформацией, я могу вам сказать, что это все слухи, распространяемые с целью спровоцировать панику», — заявил дипломат, отвечая на вопрос о том, готовится ли Пекин направить армию для подавления протестов в Гонконге в случае необходимости.
| 2019-06-12T15:08:38+00:00 12 июня 2019, 17:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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