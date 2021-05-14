Турция заявила о готовности направить миротворцев в Восточный Иерусалим

Турция может отправить своих военных в Восточный Иерусалим в составе контингента международных миротворческих сил, однако соответствующий запрос в парламент пока не поступал, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии турецкого парламента по международным делам Ахмет Берат Чонкар.

Как заявил ранее в пятницу турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, Турция приступает к поддержке палестинцев в Иерусалиме с той же решительностью, как она поддерживала Азербайджан в Карабахе.

«Если будет принято решение отправить наших военных в Восточный Иерусалим в составе международных миротворческих сил, то, как и ранее, правительству нужно будет получить одобрение парламента. На данный момент в парламент не поступал запрос о разрешении на отправку военных в Восточный Иерусалим. Правительство, возможно, ведет сейчас такую работу. Однако будет ли нам передан такой запрос, пока неизвестно», — сказал депутат.