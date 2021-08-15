Иран опровергает сообщения о стычках между иранскими пограничниками и талибами на границе с Афганистаном. Об этом иранское агентство Tasnim News Agency сообщило в воскресенье со ссылкой на источники в службах безопасности Ирана.

Источники опровергли сообщения «некоторых оппозиционных СМИ» о столкновениях между талибами и иранскими пограничными войсками в районе пункта перехода «Ислам-Кала», отмечает агентство. По данным следствия, «один член движения «Талибан» проник в Иран по ошибке, и сегодня пограничники, разъяснив ему правила и законы, касающиеся пересечения границы, передали его другой стороне».

Источники уточнили, что «сообщений о боевых действиях или столкновениях между талибами и пограничниками не поступало». Они отметили, что подобных проблем не существует и на других участках границ Ирана.

Ранее официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид в интервью Tasnim заявил: «Мы заверяем власти Ирана, что на территории соседнего с нами Ирана проблем не будет».