МИД Франции призвал Иран прекратить использование баллистических ракет

Франция призывает Иран прекратить любую деятельность, связанную с баллистическими ракетами, способными нести ядерное оружие. Как передает РИА Новости, об этом заявил представитель французского МИД.
В четверг иранский президент Хасан Роухани заявил, что Иран намерен в ближайшее время запустить два спутника на отечественных ракетах-носителях.
«Франция напоминает, что иранская ракетная программа не соответствует резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности ООН. Она призывает Иран незамедлительно прекратить любую деятельностью, связанную с баллистическими ракетами, способными нести ядерного оружия, включая запуски с использованием технологии баллистических ракет», — заявил представитель французского ведомства, комментируя заявления Роухани.
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| 2019-01-11T21:15:01+00:00 12 января 2019, 03:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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