МИД Франции призвал Иран прекратить использование баллистических ракет

Франция призывает Иран прекратить любую деятельность, связанную с баллистическими ракетами, способными нести ядерное оружие. Как передает РИА Новости, об этом заявил представитель французского МИД.

В четверг иранский президент Хасан Роухани заявил, что Иран намерен в ближайшее время запустить два спутника на отечественных ракетах-носителях.

«Франция напоминает, что иранская ракетная программа не соответствует резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности ООН. Она призывает Иран незамедлительно прекратить любую деятельностью, связанную с баллистическими ракетами, способными нести ядерного оружия, включая запуски с использованием технологии баллистических ракет», — заявил представитель французского ведомства, комментируя заявления Роухани.

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