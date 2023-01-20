Евросоюз не располагает доказательствами, что Иран якобы поставляет России баллистические ракеты.

Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

«Нет, у нас нет доказательств, что Иран поставляет баллистические ракеты России», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом он подчеркнул, что у ЕС якобы есть доказательства поставок Ираном России беспилотников.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали утверждения о поставках России иранских беспилотников для их использования в Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом и подчеркнул, что российская армия использует дроны отечественного производства.

В начале ноября глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что исламская республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала военной операции в Украине.