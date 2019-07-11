Место встречи изменить нельзя или почему генералы выбирают Баку

В среду Первый заместитель министра обороны и начальник Генштаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов встретился в Баку с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом.

3 июля между Валерием Герасимовым и Тодом Уолтерсом состоялся телефонный разговор, в ходе которого они договорились встретиться в Баку. В телефонной беседе стороны обменялись мнениями о военно-политической ситуации в Европе, состоянии отношений между Россией и НАТО.

В рамках встречи военачальники обменялись мнениями по ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности, возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия – НАТО, перспективах возобновления диалога военных экспертов, вопросах борьбы с терроризмом и морским пиратством, обстановке в Исламской Республике Афганистан и Сирийской Арабской Республике.

Также высокопоставленные военные чины России и НАТО провели встречу с главой Генштаба Азербайджана.

Встречи между главами Генштаба России и Объединенными силами НАТО в Европе проводятся в Баку не первый раз – это уже четвертая по счету. Ранее Герасимов встречался с Кертисом Скапаротти. В мае Скапаротти заменил Тод Уолтерс. Поэтому эта встреча считается первой с новым назначенцем НАТО в Европе.

Как и во всех предыдущих случаях, итог этой встречи остался за закрытыми дверьми. Только по ситуации в конфликтных точках можно будет догадаться, что стороны обсуждали. Стоит добавить, что напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона растет. И США И Россия недавно отказались от соглашений по ДРСМД. Что означает начало новой гонки вооружений и нового витка «холодной войны».

Хотя, по сути, она и не заканчивалась — стороны после распада СССР взяли тайм-аут. Сегодня Россия подходит к гонке вооружения менее подготовленной и с более скромными средствами, чем ее оппонент. При этом Россия пытается поставить себя в равное положение с США, ну а для этого она готова воевать и активничать в разных уголках света. Однако, и в самой России отчетливо понимают, что вся эта активность нужна лишь для более удобных соглашений и никакого паритета между сторонами нет.

В стратегическом плане России нужно «выбить» у США лишь согласие на курацию постсоветского пространства, которое больше склонно работать с Западом напрямую, нежели через посредничество России.

Однако стоит добавить, что после прихода к власти в Вашингтоне Дональда Трампа и после его встреч с Путиным, становится ясно, что нынешняя администрация не видит в лице России опасность для первенства США. У Трампа другие, более важные задачи: показать ЕС место в мировом порядке; выторговать у Китая выгодные торговые соглашения. Данные темы более остро стоят перед нынешней администрацией Белого Дома, нежели игра в «войнушки» с Россией в Сирии, Украине или Венесуэле.

Тем не менее Россия – это ядерная держава и член СБ ООН, а потому не общаться с ней по животрепещущим темам, по типу ситуации в Сирии или вокруг Ирана, невозможно. Кстати, ситуация в Сирии тесно связана с Ираном, который также находится в «золотой тройке» астанинского формата.

Предшественник нынешнего президента США, Барак Обама, понимал, что с иранцами договориться будет легче, так как аппетиты у Исламского государства более скромные, чем у Москвы. Исходя из этой логики, и развивался переговорный процесс по ядерной сделке, в результате которой допустили в открытую продажу иранскую нефть, что стало очередным катализатором демпинга цен на энергоресурсы, и от чего российскую экономику трясло.

Но к власти пришел Дональд Трамп, и все поменялось. Иран загнали в угол, цены на энергоресурсы пошли вверх, Россия как геополитический конкурент выпала с повестки дня. Сейчас встреча между Герасимовым и Уолтерсом носит несколько иной характер. Встреча в Баку — это своеобразный символ дерзости, типа прямо «под носом» у Ирана. Причем нужно сказать, что политическое согласие между Москвой и Вашингтоном по роли Ирана в регионе и частности в Сирии уже достигнуто на встрече глав Советов Безопасности. То есть, Россия и США едины во мнении, что Иран, так или иначе нужно «вышвырнуть» из Сирии. Вопрос только в том как?

Последние сводки из Сирии показывают на полное разногласие между Тегераном и Москвой. Израильские самолеты вновь бомбят иранские военные объекты в пригороде Дамаска, а союзные российские С-300 вновь молчат. В ответ на это, проиранские бригады отказались от участия в наступлении в провинции Хама, российско-асадовские силы захлебнулись под обстрелом протурецкой сирийской национальной армии. С другой стороны, иранцы дали отмашку Асаду бомбить турецкие наблюдательные пункты, которые также контролируют русские. Все это свидетельствует о том, что от астанинского формата осталось только название, а в реальности идет жесточайшая подковёрная игра, где Иран пытаются «слить».

Если это получится у России, то следующей целью Москвы, безусловно, станет Турция, которая «поддерживает террористов». Выбить Турцию из Сирии будет легче, чем иранцев по нескольким причинам:1) Анкара — в статусе оккупанта, Иран — приглашен официально; 2) Асад больше доверяет и консультируется по своим решениям с Тегераном; 3) Иран контролирует больше территорий и имеет самые боеспособные вооруженные подразделения, причем неслабо представлен там и КСИР.

То, чего не желают Израиль и США, а именно участия на переговорах по сирийскому вопросу Ирана и Турции, так как нужно будет считаться с их интересами, то осуществляет Москва как союзник Тегерана и Анкары. Россия желает вести переговоры с США один на один. С другой стороны, Россия тоже вполне привычный и более удобный переговорщик для США и Израиля.

Возвращаясь к теме, что же все-таки обсуждали Герасимов и Уолтерс, думаю, ответы скоро услышим… из Сирии.