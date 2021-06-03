3 июня в Баку началось 13-е заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны АР.

На нем обсуждается нынешнее состояние двустороннего сотрудничества в области безопасности, в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной, военно-промышленной и других сферах, рассматриваются перспективы развития и основные направления деятельности в военной и оборонной отраслях.

Следует отметить, что сопредседателем заседания с азербайджанской стороны является заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев, а с турецкой — второй начальник Генерального штаба корпусной генерал Сельчук Байрактароглу.