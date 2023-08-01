Что общего между уроженцем Владивостока, экс- председателем Государственной думы Российской Федерации IV и V созывов, действующим послом РФ в Беларуси Борисом Грызловым и уроженцем Сочи, бывшим КВН-щиком, а ныне артистом кино и даже театра Михаилом Галустяном? На первый взгляд, удивительный вопрос. Проще, конечно же, найти между ними различия.

В частности, Грызлов не носит чужого имени, в отличие от Галустяна. Да, артиста на самом деле зовут Ншан. В этом смысле он недалеко ушел от известного советского футболиста Симоняна, который был известен, как Никита, в реальности будучи Мкртычем. Но, несмотря на традиционные армянские манипуляции с именами, есть между политиком Грызловым и артистом Галустяном и кое-что общее.

В частности, именно Грызлов является автором фразы о том, что Армения является форпостом России на Южном Кавказе. Эту фразу он озвучил в 2004 году , в ходе встречи с тогдашним председателем Национального Собрания Армении Артуром Багдасаряном. Прекрасно помню, что в РА тогда звучало очень много голосов недовольных. Непонятно, что именно все они пытались опровергнуть, ибо истина была настолько очевидной, что за нее было даже неудобно.

Тем более, что само время доказало правоту заявлений Грызлова. Дошло помнится до скандала, когда премьер-министр РА Никол Пашинян заявил: «Согласно трехстороннему заявлению и последующему решению Совета федерации, президент Российской Федерации получил возможность ввести миротворцев в Нагорный Карабах. Все это зафиксировано, гарантом безопасности Нагорного Карабаха является Российская Федерация»

Представитель МИД России Мария Захарова тогда, а дело было в марте нынешнего года, гневно изрекла: «Все обязательства нашей стороны четко прописаны в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Нужно просто открыть этот документ и посмотреть, какие обязательства несет наша сторона, а какие — нет. Мы рассматриваем такие заявления армянского руководства, как продолжение линии, которая была взята на саммите в Праге в октябре 2022 года под эгидой ЕС. Оставляем на совести руководства Армении попытки возложить на третьи страны ответственность за судьбу Нагорного Карабаха».

Такая вот была история, подтвердившая попытки официального Еревана доказать, что не только РА, но и Карабахский экономический район Азербайджана является форпостом РФ на Южном Кавказе. Конечно же, это была мелкая и примитивная провокация со стороны Пашиняна. Но, вернемся все же к Ншану, он же Михаил, Галустяну. Он, по сути доказал правоту заявления Грызлова 19-летней давности.

Галустян весьма иронично опроверг домыслы о своих планах переехать в Армению. «Если бы я захотел подготовить себе пути к отступлению, уж, наверное, не в Армению я отступал бы. Мне кажется, Армения настолько зависимая от России страна, что выбирать Армению как путь к отступлению — это очень странно», — заявил он. Слово «форпост» из его уст не прозвучало. Но смысл, суть этой тирады была такой же, как и у Грызлова, когда он давал характеристику РА для РФ.

Продолжит ли Галустян эту незримую и непонятно с какого перепуга появившуюся традицию, как это ранее сделал Грызлов, назвав Госдуму не местом для дискуссий, утверждать не берусь. Попадет ли Галустян под персональные международные санкции, как Грызлов, тоже сказать сложно. Но то, что Россия была, есть и останется форпостом России на Южном Кавказе — это исторический, бесспорный факт. И перемен, в этом вопросе, не будет никогда. Как бы в Ереване не пытались убедить себя и весь мир в обратном.