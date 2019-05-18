Маск намерен проверять все расходы сотрудников для сокращения убытков

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил сотрудникам, что он увеличит контроль над расходами компании для сокращения убытков при производстве электромобилей, сообщает Reuters. Ранее компания привлекла $2,7 млрд с условием, что за 10 месяцев Tesla выйдет на уровень безубыточности при прежних объемах затрат.

«Именно поэтому в будущем все расходы любого рода, включая запчасти, зарплату, командировочные расходы, аренду, буквально каждый платеж, который покидает наш банковский счет, должны быть пересмотрены»,— сказал Маск.

Компания несет убытки — порядка $700 млн в квартал. За год компания дважды сокращала сотрудников: 9% в июне 2018 года и 7% в январе 2019 года. Аналитики и инвесторы усомнились в способности Tesla производить, продавать и поставлять достаточно автомобилей, чтобы получать устойчивую прибыль.