Илон Маск объяснил свое решение сменить логотип Twitter на «Х» планами превратить бизнес в широкую платформу для коммуникаций и финансовых транзакций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения Маска в Twitter.

Покупка Маском Twitter за 44 млрд долларов и ребрендинг являются частью его стратегии по созданию того, что он назвал «приложением для всего», похожего на китайский WeChat.

Суперприложение Tencent Holdings используется большинством китайцев для всего, от платежей до обмена сообщениями, а также для онлайн-финансовых услуг, таких как потребительские кредиты.

Предполагаемое миллиардером X-приложение, которое соединит базовую инфраструктуру Twitter с x.com, — это приложение, объединяющее коммуникации, мультимедиа и «возможность управлять всем вашим финансовым миром».

В сообщениях, опубликованных в поддержку решения Маска, главный исполнительный директор Twitter Линда Яккарино заявила, что X будет включать в себя функции финтеха, такие как платежи и банковские операции. Яккарино, недавно пришедшая в компанию, должна восстановить доверие как рекламодателей, так и пользователей после серии внезапных и, казалось бы, произвольных изменений, внесенных Маском.