Илон Маск объяснил свое решение сменить логотип Twitter на «Х» планами превратить бизнес в широкую платформу для коммуникаций и финансовых транзакций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения Маска в Twitter.
Суперприложение Tencent Holdings используется большинством китайцев для всего, от платежей до обмена сообщениями, а также для онлайн-финансовых услуг, таких как потребительские кредиты.
Предполагаемое миллиардером X-приложение, которое соединит базовую инфраструктуру Twitter с x.com, — это приложение, объединяющее коммуникации, мультимедиа и «возможность управлять всем вашим финансовым миром».
В сообщениях, опубликованных в поддержку решения Маска, главный исполнительный директор Twitter Линда Яккарино заявила, что X будет включать в себя функции финтеха, такие как платежи и банковские операции. Яккарино, недавно пришедшая в компанию, должна восстановить доверие как рекламодателей, так и пользователей после серии внезапных и, казалось бы, произвольных изменений, внесенных Маском.