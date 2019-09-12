Мадуро рассказал о вооружении ополчения в Венесуэле для участия в учениях

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о вооружении народного ополчения для участия в военных учениях на границе с Колумбией, передает РИА Новости.

«Сейчас мы находимся на этапе вооружения народного ополчения. Для выдачи более полумиллиона единиц оружия армия Венесуэлы задействует свои правовые и институциональные механизмы», — сказал Мадуро в ходе телетрансляции из штата Гуарико, которая велась в Twitter.

В начале 2019 года Мадуро заявил о формировании более 50 тысяч подразделений народного ополчения, его численность к декабрю этого года должна вырасти до трех миллионов человек.