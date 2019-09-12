Мадуро рассказал о вооружении ополчения в Венесуэле для участия в учениях

 Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о вооружении народного ополчения для участия в военных учениях на границе с Колумбией, передает РИА Новости.
«Сейчас мы находимся на этапе вооружения народного ополчения. Для выдачи более полумиллиона единиц оружия армия Венесуэлы задействует свои правовые и институциональные механизмы», — сказал Мадуро в ходе телетрансляции из штата Гуарико, которая велась в Twitter.
В начале 2019 года Мадуро заявил о формировании более 50 тысяч подразделений народного ополчения, его численность к декабрю этого года должна вырасти до трех миллионов человек.
По словам Мадуро, правительство и военное руководство страны в настоящий момент занимаются организацией участия обученного контингента ополчения в военных учениях на границе с Колумбией.
| 2019-09-12T09:12:16+00:00 12 сентября 2019, 10:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss