Венесуэльский суд в четверг завершил разбирательство по делу о покушении на убийство президента Николаса Мадуро в 2018 году. К лишению свободы были приговорены 17 человек.

Как передает ТАСС, об этом сообщило Венесуэльское агентство новостей со ссылкой на генерального прокурора республики Тарека Вильяма Сааба.

По его словам, 12 человек были приговорены к максимальному сроку в 30 лет лишения свободы. В числе осужденных оказался экс-депутат парламента Хуан Рекесенс. Согласно данным агентства France Presse , ему придется провести в исправительном учреждении 8 лет. Еще четыре человека отправятся за решетку на 24, 20, 16 и 5 лет соответственно.

Попытка убить президента Венесуэлы с использованием беспилотников с грузом взрывчатки была совершена в ходе его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии 4 августа 2018 года. Президент и члены высшего руководства страны остались невредимы.

Вскоре после этого Мадуро обвинил в случившемся «венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми» и Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. МИД этой страны назвал обвинения абсурдными.