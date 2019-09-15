«Лжец и карьерист»: как бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон описывает Бориса Джонсона в своих мемуарах

Бывший глава британского правительства (2010-2016 годы) Дэвид Кэмерон в своей книге рассказал, что перед состоявшимся в 2016 году референдумом о выходе Великобритании из ЕС Джонсон долго колебался, чью сторону занять — противников или сторонников «развода» Лондона с Брюсселем. По словам экс-премьера, хотя Джонсон и был известным евроскептиком, до того момента он никогда не выступал за то, чтобы Великобритания покинула Евросоюз.

Кэмерон утверждает, что обещал Джонсону роль министра в случае его поддержки противнов «развода», но тот, однако после долгих и мучительных раздумий тот отказался. В итоге, как говорится в книге, вместе с членом кабинета и близким другом Кэмерона Майклом Гоувом он пошел против премьера, начав яркую кампанию в поддержку Brexit, будучи уверенным в поражении евроскептиков, которые неожиданно для всех одержали победу.