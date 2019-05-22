Люди завтрашнего дня и как их проверяют в Национальной Академии Авиации

В Национальной Академии Авиации состоялась встреча преподавателей и студентов с писателем-фантастом, биологом, публицистом Александром Хакимовым.

Как сообщает «Зеркало», встреча проходила в рамках Центра Научно-Технического Творчества Молодежи «Импульс», а также в рамках Клуба Фантастических Идей.

За месяц до этого Александр Хакимов предложил участникам Клуба письменно ответить на три вопроса.

В частности, писатель поинтересовался у молодежи, следует ли продолжать затратные космические исследования, или же более целесообразно направить эти средства на решение проблем на собственной планете, напомнив при этом о достигнутых успехах в деле изучения космического пространства.

Ответы студентов оказались весьма интересными. К примеру, первокурсница Нигяр Абилова, заявила, что изучение космоса позволяет узнать больше о прошлом Вселенной, а это позволяет прогнозировать будущее:

«Хотя наши космические программы, по всей видимости, уведут нас далеко от Земли, я верю, что ни один небесный объект не заслуживает такого внимания, как наша собственная планета. Земля станет лучшим местом обитания не только потому, что появятся новые технологии, которые мы сможем применять в жизни, но и потому, что все больше станем понимать ценность нашей планеты, нашей жизни, ценность человека. Кроме того, в отдаленной перспективе и Солнцу, и Земле придет конец, а значит, нужно искать пути переселения на другие планеты и даже в другие Галактики… Изучение космоса спасет человечество от гибели», — считает она.

Во втором вопросе Хакимов затронул тему сигналов из космоса, которые считали посланиями внеземных цивилизаций. По его словам, было предпринято несколько попыток отправить с Земли закодированные послания к тем звездам, у которых предполагалось существование внеземных цивилизаций. Американские автоматические станции серии «Пионер» снабдили металлическими пластинками, на которых были выгравированы люди, схема солнечной системы, молекула ДНК и т. д., а также указан точный адрес Земли в Галактике. Все это делалось для того, чтобы аппараты, попади они к представителям внеземного разума, рассказали бы им как можно больше о человечестве…

«Представьте себе, что мы получили сигнал из космоса, который однозначно является приветствием от разумных существ с далекой планеты, с предложением дружбы и сотрудничества. Давайте пренебрежем тем обстоятельством, что радиосигналы идут в пространстве с ограниченной скоростью, и что инопланетное послание было отправлено, скорее всего, несколько тысяч лет назад, и что наш ответ тоже будет идти столько же времени… Если каким-то образом сигнал от далекой внеземной цивилизации донесся до нас мгновенно, и столь же мгновенно мы можем отправить ответ – как следует поступить? Принять предложение о дружбе и сотрудничестве? Отказать? Просто промолчать? Грубо говоря, чего мы ждем от чужого разума, хорошего или плохого, доверяем чужим или не доверяем? Нужны ли нам сейчас инопланетяне?», — спросил писатель, на что Никита Сытиков, студент физико-технического факультета ответил:

«Если инопланетяне связались с нами и предлагают сотрудничать, то нужно здраво оценить ситуацию, проанализировать, с какой стати им понадобились новые друзья. Если они прислали сигнал, в котором содержатся благие намерения, а не угрозы, необходимо ответить в той же манере. Убедившись в безопасности, можно сделать следующий шаг, наладить более близкий контакт. Инопланетяне могут принести много пользы. Лучше воспользоваться этой возможностью, чтобы в дальнейшем последствия не привели к вражде».

В своем последнем вопросе к аудитории, А.Хакимов попросил студентов представить, что в будущем роботов — андроидов привлекут к пилотированию авиалайнеров, и поинтересовался их реакцией на такой поворот событий.

«У робота нет души, хотя люди и сами не вполне понимают, что такое душа… Говорят, что робота может «заклинить», и он отреагирует неправильно, например, в ситуации с пилотированием. Но ведь «заклинить» может и человека! В отличие от человека, у робота не будет лишних мыслей, страха. Так что, если придется иметь дело с совершенной машиной, цели которой совпадают с моими, я бы доверял ей больше, чем человеку», — высказался Кямран Рзаев. А студент Фаррух Мамедов, специализирующийся по электронике, телекоммуникациям и радиотехнике назвал «нелегальное управление роботами серьезной проблемой» и заявил, что будущее, по его мнению, за нанороботами.

В интервью «Зеркало» А. Хакимов рассказал, что основной задачей данного опроса была проверка студентов на воображение, логику, здравый смысл, эрудицию, знание психологии и т.д. «Также это помогло определить, кто из них романтик, а кто – прагматик, кто мыслит объективно, а кто субъективно». Ответить можно было как на один из вопросов по выбору, так и на все три сразу», — подчеркнул писатель. Обсуждение прошло в теплой, дружеской обстановке. Александр Хакимов сказал в заключение, что доволен результатами этого своеобразного теста. «Участники Клуба Фантастических Идей – это люди завтрашнего дня. Рассматриваемые проблемы – тоже проблемы завтрашнего дня. Если эти молодые люди сумели правильно обдумать и оценить проблемы – то, уверен, они справятся с ними в будущем», — сказал он.