25 октября было проведено общее собрание Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает АПА, на общем собрании АН в соответствии с Уставом была создана Избирательная комиссия и проведено голосование.

На должность президента АН утверждена кандидатура академика Исы Габиббейли.

Согласно голосованию, Иса Габиббейли был избран новым президентом НАНА.

Первый вопрос, который был вынесен на обсуждение мероприятия, касался утверждения проекта нового Устава НАНА.

По результатам открытого голосования был утвержден проект нового Устава Академии.

Президиуму Академии наук поручено представить проект нового Устава АН Президенту Азербайджана.