Национальная академия наук Армении приняла заявление, в котором в довольно пространной форме пытается доказать, что христианские храмы Карабахского региона Азербайджана являются частью «армянской средневековой архитектуры».

В заявлении отмечается, что «цель теории кавказско-албанской принадлежности памятников Арцаха — попытка «исторически» обосновать притязания Азербайджана к Арцаху и, поставив науку в услужение геноцидальным устремлениям, обосновать уничтожение армянского присутствия в ныне оккупированных районах Республики Арцах, затем сфабриковать лживые «историко-культурные» предпосылки для проникновения в территорию, в настоящее время контролируемую российскими миротворцами».

При этом в документе особо подчеркивается, что «наследие Арцаха создано армянством Арцаха в соответствии со своими понятиями и умениями, азербайджанская же политика со всей очевидностью направлена на его извращение и фальсификацию».

Иного от структуры, которая на протяжении многих десятилетий осуществляла попытки присвоить историко-культурное наследие соседних народов, ожидать не приходится. Горе-фальсификаторы из Армении так и не смогли привести убедительные доказательства того, что топоним «Арцах» является по происхождению армянским.

Тщетные попытки объяснить этот топоним на основе армянского языка неубедительны. К примеру, известный российский византист и арменовед Николай Адонц (Никогайос Тер-Аветикян) в книге «Армения в эпоху Юстиниана: Политическое состояние на основе нахарарскаго строя» утверждал, что топоним «Арцах» доармянского происхождения. Из этого утверждения следует, что армяне являются пришлым элементом в Карабахе.

К слову, в поисках правдоподобной версии названия «Арцах» у армянской пропаганды происходят и откровенные казусы. Так, президент Армении Серж Саргсян, выступая на встрече с представителями армянских диаспорских организаций 16 октября 2010 года заявил, что «название Арцах засвидетельствовано в VIII веке до рождества Христова, и засвидетельствовал его сын основателя Еревана Аргишти I – Сардури II». При этом Аргишти I и Сардури II были урартскими царями и никакого отношения к армянской истории не имеют.

О том, что нынешние карабахские армяне являются потомками кавказских албанов отмечали многие ученые. К примеру, занимавшийся изучением истории Кавказской Албании армянский академик Сурен Еремян отмечал, что «огромное количество христианских памятников, значительная часть которых относится к доарабскому периоду, сохранилась в арменизированной части древней Албании, на территории древнеалбанских областей Арцах и Утик, где в настоящее время в основном живет армянское население» (Очерки истории СССР — III — IX вв. — М., 1958, с. 326 и др.).

Советский историк Вадим Левиатов отмечал, что в массе своей армяне Нагорного Карабаха так же, как и азербайджанцы, были потомками албанцев. «Албанцы издревле населяли Карабах, часть из них во времена господства арабского халифата была обращена в мусульманство, другая часть продолжала оставаться христианами. Албаны-христиане подверглись арменизации…» (Вадим Левиатов. Очерки истории Азербайджана в XVIII в. Баку, 1948, с. 149).

По мнению американского историка Джорджа Бурнутяна, с началом нашествия в XI веке турок-сельджуков на Кавказ албаны, населявшие Карабах, остались в большинстве христианами и впоследствии слились с армянами.

Вышеперечисленных фактов достаточно, чтобы утверждать о том, что расположенные в Карабахе христианские храмы принадлежат кавказским албанам. Самый древний в Карабахе христианский храм – Амараский монастырь, согласно средневековым авторам Моисею Каланкатуйскому и Фаусту Византийскому, принадлежит к историко-культурному наследию Кавказской Албании.

В ХII–ХIII вв. в Карабахе возвысилось Хаченское княжество, правителем которого был Гасан-Джалал – потомок албанских князей Михранидов. Родовой усыпальницей хаченских владетелей – Джалалидов – являлся монастырский комплекс Гандзасар (воздвигнут приблизительно к середине X века). По настоянию албанского патриарха Нерсеса в 1238 г. Гасан Джалалом был возведен Гандзасарский собор, очерченный им «престольным собором Албании».

Внешние стены Гандзасарского собора украшали многочисленные надписи периода Албанской патриархии. Эти стены многократно подвергались «реставрации» с целью уничтожения следов принадлежности храма к наследию Кавказкой Албании. Окончательно следы были уничтожены в 2011 году, когда внешние стены Гандзасарского монастыря были полностью облицованы новым каменным покрытием. В результате исчез целый пласт албанской культуры и надписей, о чем даже в армянских СМИ высказывалось возмущение большой группой армянских ученых. Уничтожение старой стены Гандзасара стало одной из причин, по которой армянская сторона не могла добиться включения Гандзасарского монастырского комплекса в список наследия ЮНЕСКО на протяжении всего периода оккупации азербайджанских территорий.

Озаботившимся «армянским наследием» Карабаха академикам впору вспомнить о том, как уничтожались мусульманские памятники на территории Армении. У Баку достаточно аргументов, чтобы доказать албанское происхождение христианских храмов Карабаха миссии ЮНЕСКО, планирующей посетить Азербайджан и Армению. А что Ереван может сказать по поводу уничтоженных мусульманских памятников Армении?