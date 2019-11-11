«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии по футболу

«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Сити» со счетом 3:1 в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу, передает ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Фабиньо (6-я минута), Мохаммед Салах (13) и Садио Мане (51), у проигравших отличился Бернарду Силва (78).

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» на протяжении всего прошлого сезона вели борьбу за чемпионство. В итоге победителем чемпионата стал «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» выиграл в сезоне-2018/19 Лигу чемпионов.

В турнирной таблице «Ливерпуль», в 12 матчах текущего сезона одержавший 11 побед и один раз сыгравший вничью, занимает первое место, набрав 34 очка и на 8 очков опережая ближайших преследователей — «Лестер» и «Челси». «Манчестер Сити» с 25 очками идет четвертым.

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Кристал Пэлас», «Манчестер Сити» примет «Челси». Оба матча пройдут 23 ноября.