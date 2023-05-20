Футбольный клуб «Манчестер Сити» досрочно завоевал звание чемпиона Англии в сезоне-2022/23.

Это стало известно после того, как его ближайший преследователь, «Арсенал» потерпел поражение в выездном матче предпоследнего, 37-го тура Английской премьер-лиги от «Ноттингема» (0:1), передает Интерфакс.

«Манчестер Сити» продолжает опережать «Арсенал» на четыре очка, имея при этом игру в запасе.

Таким образом, клуб из Манчестера в девятый и третий раз подряд становится победителем турнира. В пятый раз команду привел к титулу главный тренер Хосеп Гвардиола.