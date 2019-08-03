Лионеля Месси дисквалифицировали на три месяца за критику чиновников

Южноамериканская федерация футбола (CONMEBOL) приняла решение о дисквалификации нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси сроком на три месяца. Поскольку срок дисквалификации истекает 3 ноября, это означает, что звезда «Барселоны» пропустит три матча своей национальной команды, сообщает El Mundo: товарищеские поединки против сборных Чили, Мексики и Германии.

Помимо дисквалификации Месси придется также выплатить штраф в размере $50 тысяч.

Ранее стало известно, что Месси пропустит и первый отборочный матч к чемпионату мира 2022 года, который состоится в марте. Это объянялось его удалением в последней официальной игре за сборную.

Решение CONMEBOL не касается выступлений аргентинца за «Барселону» в грядущих матчах стартующего первенства Испании, а также в Лиге чемпионов.

Причиной решения CONMEBOL стали жесткие высказывания Месси в адрес южноамериканских чиновников во время Кубка Америки, который прошел в Бразилии. Аргентинец обвинял их в том, что они всячески способствовали успеху хозяев. По его словам, судейство на турнире было направлено против его сборной. Аргументировал он это в том числе неназначением двух пенальти за нарушения против Серхио Агуэро и Николаса Отаменди в полуфинальной игре с Бразилией.

Сам Месси турнир не доиграл: в матче за третье место против Чили он был удален после стычки с Гари Меделем. После этого он также публично обвинил чиновников в коррупции.

(РБК)