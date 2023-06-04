По информации источника, команда из Саудовской Аравии уже договорилась о подписании контракта с Месси, который в декабре 2022 года в составе сборной Аргентины завоевал титул чемпиона мира.

В СМИ появлялись сообщения о разной стоимости контракта, который предложил Месси «Аль-Хиляль». Самая крупная сумма — €1,2 млрд за два сезона, об этой сумме написало издание Foot Mercato.

Напомним, что 1 июня главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье сказал, что матч с «Клермоном» будет для 35-летнего форварда последним на «Парк де Пренс». Это было воспринято как подтверждение ухода аргентинца из клуба. Однако позже парижский клуб заявил, что Галтье недостаточно точно выразился – на самом деле речь шла о последнем матче в этом сезоне.

Контракт Месси с парижанами истекает в конце июня этого года. Он перешел в «ПСЖ» в 2021 году. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону».

Ранее сообщалось, что Месси может вернуться в «Барселону». (sports.ru)