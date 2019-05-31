Лидеры Китая и США проведут встречу на саммите G20 в Осаке

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп проведут двустороннюю встречу на полях саммита G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня, однако она не способна принести прорыва в разрешении торговых споров. Как передает ТАСС, об этом в пятницу сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на влиятельного правительственного эксперта, бывшего председателя Народного банка Китая (Центробанк) Дай Сянлуна.

«Лидеры КНР и США встретятся в конце следующего месяца в Японии, и я думаю, будут какие-то позитивные новости», — заявил он в пятницу на проходящем в Пекине семинаре по вопросам китайско-американского сотрудничества в сфере технологий. В то же время эксперт выразил пессимизм и сомнение в возможности достижения на данном этапе прорыва в урегулировании торговых споров между двумя державами.

Дай Сянлун в настоящее время занимает пост зампредседателя Китайского центра международных экономических обменов.

На прошлой неделе Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Си Цзиньпином на полях саммита G20 в июне в городе Осака, чтобы, в частности, обсудить двусторонние споры в сфере торговли. В то же время Пекин пока не комментировал и не подтверждал возможность и целесообразность проведения саммита в Японии.