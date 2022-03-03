Лидеры США, Индии, Японии и Австралии, входящие в объединение Quad, проведут в четверг виртуальную встречу для обсуждения событий в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщил МИД Индии.

«Премьер-министр Нарендра Моди вместе с президентом США Джозефом Р. Байденом, премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и премьер-министром Японии Фумио Кисидой примет участие в виртуальной встрече лидеров четырех стран 3 марта 2022 года. У лидеров будет возможность продолжить свой диалог после саммита в сентябре 2021 года в Вашингтоне», — говорится в сообщении.

Лидеры стран обменяются мнениями и оценками важных событий в Индо-Тихоокеанском регионе, отметил МИД Индии.