Лето, Баку, джаз…

Лето в Баку будет музыкальным. В июле фанаты популярной музыки соберутся на побережье Каспийского моря в Sea Breeze, где пройдет очередной международный фестиваль «ЖАРА», а в июне Баку соберет почитателей джаза на фестивале Baku Summer Jazz Days и шансона, на первом Бакинском фестиваль шансона.

Программа Baku Summer Jazz Days, который пройдет с 10 по 15 июня, уже анонсирована.

Как сообщили # организаторы фестиваля, будут задействованы различные концертные площадки столицы, включая Международный центр мугама, Азгосфилармонию и др.

Помимо этого, запланировано несколько концертов в формате open air, посетить которые смогут все желающие.

Baku Summer Jazz Days — это уникальный и многогранный проект, зародившийся по инициативе продюсерского центра Premier Art Management при поддержке Министерства Культуры Азербайджана.

Как и в прежние годы, в фестивале примут участие музыканты из разных стран – Израиля, России, Франции, Грузии и Швейцарии.

Фестиваль откроет знаменитый музыкант, трубач с мировым именем Эрик Трюффаз.

Один из самых интеллигентных и изобретательных европейских джазменов выступит со своим квартетом 10 июня в Международном центре мугама. Среди всех его концертов с трудом можно отыскать две одинаковые программы или два одинаковых шоу. Созданием импровизаций Трюффаз интересуется и занимается давно. Как композитор он применяет в процессе написания новой музыки электронные звуковые эффекты, смешивает жанры от джаз-рока до драм-н-бейса. При такой красочной музыкальной палитре ему удается сохранить собственный узнаваемый стиль игры.

В рамках фестиваля также выступит израильский виртуоз Адам Бен Эзра со своим трио. Феноменальный контрабасист, мультиинструменталист и «youtube сенсация» Адам Бэн Эзра, вдохновившись такими разными героями как Бах, Стинг, Бобби Макферрин и Чик Кориа, четко решил сочинять новую музыку, независимо от используемого инструмента. Он намеренно добавил новых цветов в свою палитру, внося элементы джаза, латинской и средиземноморской музыки в свою игру. Его концерт состоится 12 июня.

Грузию на фестивале в Баку представит грузинская этно-джаз группа IRIAO. В прошлом году именно эти музыканты представляли свою страну на европейском песенном конкурсе «Евровидение».

Среди других участников — талантливый музыкант, гитарист и композитор из Франции Том Иббара и джазовый оркестр им. Олега Лундстрема из России. В этом году самому «долгоиграющему» по версии «Книги рекордов Гиннеса» оркестру исполняется 25 лет. За годы творческой деятельности оркестр завоевал мировую известность и любовь слушателей. За плечами музыкантов — более 10000 концертов, от Калининграда до Сахалина, от Мурманска до Сочи. Это единственный биг-бэнд в мире, выступавший в зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В фестивале активное участие примут и азербайджанские музыканты.