В Азербайджане дан старт конкурсу молодых исполнителей I Am Jazzman!

Как сообщает #, конкурс организован в рамках международного фестиваля Baku Jazz Festival. Финал конкурса и церемония награждения победителей состоится в сентябре, в ходе самого фестиваля.

Испытать шанс на конкурсе могут молодые таланты от 14 до 30 лет, играющие на одном из музыкальных инструментов, либо обладающие вокалом и исполняющие в джазовой манере.

Отборочный тур будет состоять из двух этапов, где профессиональное жюри даст направление и оценит игру участника конкурса.

С удачно прошедшеими отоброчные этапы конкурсантами будут работать наставники и педагоги.

Победители конкурса будут вознаграждены денежными призами.

Так, за первое место предусмотрена премия в размере 1000 манатов, за второе — 500, а обладатель третьего места получит 300 манатов.

Желающие принять участие в конкурсе молодые люди должны заполнить форму онлайн и отправить заявку, а также фото в хорошем качестве на мейл [email protected] или подойти по адресу Низами 90А, Landmark, 22 этаж и непосредственно записаться на участие в конкурсе.

Организаторы подчеркивают, что заявки будут рассматриваться до 29 августа.

Конкурс I am Jazzman окрывает новые имена и дает шанс юным талантам продемонстрировать свои возможности профессионалам джаза и зрителям на большой сцене в ходе Baku Jazz Festival.

«Цель конкурса — найти талантливых молодых музыкантов, которые исполняют джаз профессионально и с душой», — отмечают организаторы.