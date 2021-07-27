В Азербайджане дан старт конкурсу молодых исполнителей I Am Jazzman!
Как сообщает #, конкурс организован в рамках международного фестиваля Baku Jazz Festival. Финал конкурса и церемония награждения победителей состоится в сентябре, в ходе самого фестиваля.
Испытать шанс на конкурсе могут молодые таланты от 14 до 30 лет, играющие на одном из музыкальных инструментов, либо обладающие вокалом и исполняющие в джазовой манере.
Отборочный тур будет состоять из двух этапов, где профессиональное жюри даст направление и оценит игру участника конкурса.
С удачно прошедшеими отоброчные этапы конкурсантами будут работать наставники и педагоги.
Победители конкурса будут вознаграждены денежными призами.
Так, за первое место предусмотрена премия в размере 1000 манатов, за второе — 500, а обладатель третьего места получит 300 манатов.
Желающие принять участие в конкурсе молодые люди должны заполнить форму онлайн и отправить заявку, а также фото в хорошем качестве на мейл [email protected] или подойти по адресу Низами 90А, Landmark, 22 этаж и непосредственно записаться на участие в конкурсе.
Организаторы подчеркивают, что заявки будут рассматриваться до 29 августа.
Конкурс I am Jazzman окрывает новые имена и дает шанс юным талантам продемонстрировать свои возможности профессионалам джаза и зрителям на большой сцене в ходе Baku Jazz Festival.
«Цель конкурса — найти талантливых молодых музыкантов, которые исполняют джаз профессионально и с душой», — отмечают организаторы.