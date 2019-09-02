Кто из российских звезд приедет на премьеру фильма «Жара» в Баку?

Как и обещал народный артист Азербайджана, популярный исполнитель EMIN, 5 сентября в Баку состоится премьера фильма «Жара», который снимали в ходе одноименного фестиваля в 2018 году.

Первый закрытый показ картины состоялся в Баку, во время последнего фестиваля «Жара» в июле этого года.

2 сентября предпремьера пройдет уже в Москве, в кинотеатре «Октябрь».

Премьера картины в Москве пройдет одновременно с Баку 5 сентября.

Таким образом, начинается шествие звездной комедии по большим экранам и кинозалам различных стран.

Как сообщили # в пресс-службе продюссерской компании Team Films, звездными гостями бакинской премьеры станут исполнитель одной из главных ролей Наиль Абдрахманов, а также извнстные актеры Магомед Муртазаалиев и Дмитрий Лысенков.

Премьеру фильма в Баку также посетит сам EMIN.

Наравне с Теймуром Джафаровым он выступает в качестве продюссера проекта.

«Жара» — это беспрецедентный случай в кино: в фильме собрано неимоверное количество звезд: Диана Пожарская, Яна Кошкина, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Emin, Ани Лорак, Тимати, Валерия, Наталья Ионова (Глюк’оZа), Яна Чурикова, Юлия Барановская. Из VIP-гостей ожидаются: DJ Smash, Константин Андрикопулос, Диана Арбенина, Кети Топурия, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Миша Марвин, Юлия Паршута, Алексей Панайотов, Иосиф Пригожин, Тимур Родригез, Яна Рудковская, группа Серебро, Ольга Серябкина, Рита Дакота, Егор Крид, Элина Чага, и многие другие.

События в ленте происходят на одноименном фестивале в Баку. Туда едет главная героиня Даша Стеклова, победительница популярного вокального шоу, которая не хочет играть по правилам и жаждет творческой свободы. Она сбегает от своего продюсера и бойфренда в одном лице навстречу сказочному городу, наполненному музыкой, солнцем, приключениями и романтическими встречами.