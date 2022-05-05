Актер Том Круз прилетел на премьеру фильма «Топ Ган: Мэверик» в Сан-Диего (Калифорния, США) на вертолете, сообщает издание Page Six. Летательным аппаратом он управлял самостоятельно.

59-летний артист вышел из вертолета в черном смокинге и отправился на красную дорожку премьеры. На боку вертолета было написано «Том Круз Топ Ган Мэверик».

«Топ Ган: Мэверик», сиквел вышедшего 36 лет назад фильма «Топ Ган», рассказывает о Пите Митчелле по прозвищу Мэверик, который более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ: бесстрашный летчик-испытатель, он расширяет границы возможного и старательно избегает повышения в звании, которое заставило бы его приземлиться навсегда. Приступив к подготовке отряда выпускников «Топ Ган» для специальной миссии, подобной которой никогда не было, Мэверик встречает лейтенанта Брэдли Брэдшоу, сына своего покойного друга, лейтенанта Ника Брэдшоу.