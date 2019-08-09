Когда теряется чувство солидарности

В принципе, разделение людей в политике на «своих» и «чужих» дело понятное. Политика в любом случае есть борьба за власть, а власть явление эгоистическое, ей свойственно, поляризовать свое окружение по принципу «свои» и «чужие».

Но несмотря на это, в нормальных странах и в нормальной политике все-таки существуют точки соприкосновения. Это как правило, касается общенациональных проблем, правил политических игр и базовых принципов социально-политического бытия страны.

У нас же общие точки соприкосновения стремительно стираются, поэтому несколько лет назад, когда вашего покорного слугу попросили назвать главную проблему страны, ответ был весьма кратким: отчужденность. Да, отчужденность между государством и обществом, между обществом и отдельными людьми, на наш взгляд, является главной проблемой нашего бытия.

Вы не смотрите на пафосные, эмоциональные выступления наших власть имущих — чиновников, или даже самых простых смертных — все это всего лишь видимость. В душе же каждый считает себя чуть ли не отдельным «государством», не имеющим с настоящим государством — нашим Азербайджаном почти никаких отношений или же границ.

Самым тревожным является то, что такое раздвоение личности постепенно считается нормальным и привычным делом, даже социальным иммунитетом каждого отдельного индивида – чтобы уберечь себя и своих близких надо врать, не стесняясь этого. Потому что врут все, кто-то в повседневной жизни, на работе, на улице и на базарах, а кто-то в прямом в эфире…

В результате мы теряем не только нравственные устои общества, но и страну в целом, особенно, ту ее часть, которая именуется Карабахом…

К чему же мы все это склоняем? У нас есть такое горе, как карабахская проблема, о которой все мы говорим с особым пафосом, забывая, что Карабах вернут не наши песни, даже не душу раздирающая «Карабах шикестеси», а наша умная политика, умелая дипломатия и военное искусство.

Но что мы наблюдаем в повседневной, в обыденной жизни? Признаться, нервы уже не выдерживают. Ну сколько можно терпеть «выходки» армянских горе-политиков, их бредовые и наглые заявления?

Если Карабах был бы под нашим контролем, и, если армяне предъявляли какие-то словесные притязания к нашим территориям, тогда еще как-то можно было бы не обращать внимание на их бредни и сохранять психологические равновесие и спокойствие.

Но к сожалению, мы потеряли непосредственный контроль над Карабахом (конечно, надеемся, что всего лишь временно!), поэтому, как ни старайся, все равно, очень трудно спокойно следить за тем, как армяне на наших территориях строят дороги, проводят какие-то «всеармянские игры», выступают с бредовыми заявлениями, называя Нагорный Карабах частью Армении!..

Начиная с конца 80-х годов, мы настолько наслушались бредовых заявлений армянских горе-лидеров об «Армении меж двух морей», что, в принципе, удивляться нечему, ведь, еще древние греки говорили, что, когда Боги наказывают людей, в первую очередь, лишают их разума.

Но буквально пару дней назад мы стали свидетелями очередной наглости армян. Может мы что-то предприняли? Конечно же, нет! Опять последовали пафосные заявления, громкие предупреждения о том, что мы обязательно, на этот раз уж точно накажем оккупантов и т.д.

Ну сколько можно слышать одно и то же? Когда же наступит время для решительных действий? Когда же мы убедимся, что все эти десятилетия не провели даром, подготовили политическую, дипломатическую и военную почву для возвращения захваченных земель?..

Время показало, что вовсе не стоит строить какие-то радужные надежды относительно «новой политики» революционера Н.Пашиняна, ее нет и не будет впредь: наоборот, новый армянский премьер несмотря на свое негативное отношение к представителям криминального карабахского политического клана, все равно, копирует их карабахскую политику.

Он сперва заявил, что не имеет право говорить от имени карабахских армян, т.к. не является их лидером, и как новый премьер страны, пришел к власти благодаря избирателям Армении.

Поэтому начал настаивать на том, что необходимы изменения в формате переговорного процесса. Но его предложение никто не поддержал – ни сопредседатели Минской Группы, ни конечно же, официальный Баку.

Теперь он заявляет, что Нагорный Карабах является частью Армении! В принципе, эти два примера показывают, что Пашинян даже сам запутался в своих противоречивых заявлениях. Причина ясна: у него нет мирных альтернатив и ему фактически нечего предложить Азербайджану и сопредседателям Минской Группы.

Тут единственным утешительным моментом является другое обстоятельство. Год в политике, конечно, не такой большой срок. Но за год, в принципе, любой политик может определить контуры своей политики, ориентиры будущих планов.

По всей видимости, новый премьер Армении понимает, что вывести свою страну из социально-экономической дыры — задача архисложная, даже невозможная и если при таких условиях он пойдет еще на уступки и в карабахском вопросе, то на сто процентов можно сказать, что наступит его конец…

Но конец ему наступит в любом случае, т.к. желанные дивиденды от Запада не поступили. Мало того, ему намекают, что дивиденды будут только в том случае, если тот изменит пророссийскую политику своей страны.

А тут, как на зло, в отличие от своих политических предшественников у него неладные отношения и с Россией. Вдобавок, люди также скоро начнут спрашивать с него конкретные вещи; митинговая эйфория пройдет, начнется общественная ревизия результатов «бархатной революции» …

Наверное, Пашинян сам понимает шаткость своего положения. Единственно, что у него имеется, это разоблачение преступных деяний карабахского криминального политического клана и конечно же, идеология ура-патриотизма. Но вряд ли, даже все это поможет ему надолго удержаться у власти.

На днях он огласил секретный отчет саргсяновского периода правления и сказал, что согласен с некоторыми заключениями этого документа. А там черным по белому было написано, что Армения переживает институциональный паралич. Нам же кажется, что с приходом к власти Н.Пашиняна наступил и паралич внешней политики – еще раз заметим, что его предшественники как-то ладили с Кремлем, но у нового премьера нет даже нормального взаимопонимания с Москвой…

Все это очередной раз демонстрирует, что перед нами не какой-то сверхсильный противник, а полуголодная и слабая страна. До сих пор ее «сила» была в геополитическом союзе с Россией, но после прихода к власти Пашиняна возникли «трещины» и в этой плоскости. Значит, мы должны действовать более решительно. А для этого надо вернуть былую общественно-политическую солидарность, укрепить доверие между государством и обществом, между обществом и его отдельными индивидами.

Разделение общества на «своих» и «чужих» — дело политической конъюнктуры и текущих, сиюминутных политических интересов, но у нас имеются более серьезные и общие проблемы, одной из них конечно же, является карабахская проблема…