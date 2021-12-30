Сегодня День солидарности азербайджанцев мира.

Основы Дня солидарности азербайджанцев мира были заложены во время разрушения в Нахчыване заграждений на границе между СССР и Ираном в конце декабря 1989 года при организации Народного Фронта Азербайджана. Учитывая значимость идеи о единстве азербайджанцев мира, 16 декабря 1991 года председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Гейдар Алиев объявил 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира. Таким образом, 31 декабря стал отмечаться Днем солидарности азербайджанцев мира.

Впервые этот праздник официально на государственном уровне отмечался в 1992 году по указанию президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея. С тех пор 31 декабря отмечается как День солидарности азербайджанцев мира.