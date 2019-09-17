Кочарян оставлен под стражей

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством Анны Данибекян принял решение оставить экс-президента Кочаряна под стражей, сообщает ru.armeniasputnik.am.

«Суд принял решение отклонить ходатайство о немедленном освобождении из-под стражи. Решение может быть опротестовано в Апелляционном суде», — сказала Данибекян.

12 сентября адвокаты представили ходатайство об изменении меры пресечения в отношении бывшего главы государства. После чего суд удалился на совещания.

У здания суда проходит акция сторонников и противников Кочаряна. Решение суда вызвало ликование противников, они зажгли фаеры.

Напомним, бывший президент обвиняется в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президента Армении дважды арестовывали в 2018 году. А 25 июня этого года он был арестован в третий раз.