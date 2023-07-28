Бакинский апелляционный суд сегодня оставил без удовлетворения жалобу на арест председателя Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Губада Ибадоглу.

Как сообщила после заседания суда адвокат Зибейда Садыгова, защита ходатайствовала об изменении меры пресечения и освобождении Ибадоглу из-под стражи.

При этом было указано, что Ибадоглу известный в обществе человек, признанный ведущими международными научно-образовательными центрами, в том числе США и Великобритании ученый экономист и такой человек, дорожащий своей репутацией на станет скрываться от следствия. С другой стороны, у Ибадоглу серьезные проблемы со здоровьем, он страдает сахарным диабетом, гипертонической болезнью и нахождение под стражей может усугубить его болезни.

Однако суд не внял доводам и оставил Ибадоглу под стражей.

Защита продолжит правовые шаги для освобождения Ибадоглу и в частности подаст ходатайство о переводе его под домашний арест.

Напомним, что глава Азербайджанской Партии «Демокртаии и благоденствия» Губад Ибадоглу был задержан 23 июля днем. В понедельник ему было предъявлено обвинение по ст. 204 .3.1 (изготовление в целях сбыта, а также приобретение или сбыт поддельных денег, или иностранной валюты, в составе организованной группы) УК Азербайджана. По этой статье ему грозит наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет. 24 июля суд арестовал его на период следствия сроком на 4 месяца. (Turan)