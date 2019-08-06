Китай призвал Индию и Пакистан воздержатся от одностороннего изменения статус-кво Кашмира

Китай призвал Индию и Пакистан воздержаться от односторонних действий, которые могут привести к изменению статус-кво Кашмира и усугублению напряженности в регионе. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает ТАСС.

«Китайская сторона выражает серьезную обеспокоенность нынешней ситуацией в Кашмире. Позиция КНР по вопросу Кашмира ясна и последовательна. Этот вопрос является историческим наследием Индии и Пакистана», — сказала Хуа Чуньин, ее слова приводит сайт МИД КНР.

«Соответствующие стороны должны сохранять сдержанность и осторожность, особенно воздерживаться от односторонних действий, которые изменят статус-кво и усугубят напряженность», — указала официальный представитель ведомства.