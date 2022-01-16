Многих, наверное, удивили слова главы МИД России Сергея Лаврова во время пресс-конференции в Москве, в той части, где он говорил о вопросах делимитации и демаркации границ Азербайджана и Армении. Вот цитата:

«Мы выступаем за то, чтобы как можно скорее приступить к делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Это не относится к Карабахскому региону и к вопросам урегулирования, это сугубо двусторонний вопрос, который уже почти год как мы предлагаем начать прорабатывать, создав для этого комиссию по делимитации и демаркации и предлагая себя как консультанта в этой комиссии, учитывая, что российский Генштаб и прочие структуры обладают картами, отражающими различные этапы формирования Советского Союза, изменения в нем различных границ и границ между союзными республиками». По его словам, Россия передаст Азербайджану предложения Армении относительно комиссии и надеется на скорое решение вопроса о ее создании.

Тут всё нормально, кроме одной формулировки — что это “сугубо двусторонний вопрос”, который “не относится к Карабахскому региону и к вопросам урегулирования”. Какие выводы напрашиваются из этих слов Лаврова? Кажется, вполне очевидные – глава МИД РФ изволит указывать, что можно каким-то образом согласовать точные координаты армяно-азербайджанской государственной границы без признания Арменией территориальной целостности Азербайджана. То есть, без признания Ереваном принадлежности Карабаха Азербайджану (глава МИД РФ, в отличие от президента Алиева, считает, что еще остались «вопросы урегулирования»).

Тут конечно возникает вопрос – а как же это можно сделать? Очевидно, Лавров предлагает оставить неделимитированным пограничный участок на въезде в Лачинский коридор, чтобы у армян оставалось поле для дальнейших спекуляций на тему «независимости Арцаха». В котором всё так же будут торчать российские военные – «миротворцы». Других объяснений его словам просто не остается.

Но на такое не пойдет уже Азербайджан. Ибо ради чего создавать комиссию, тратить средства на ее содержание, проведение рабочих встреч, если в итоге вновь окажешься у того же разбитого корыта? Для чего торопиться с делимитацией 99% границы, линию которой в принципе никто не оспаривает, если все равно останется 1%, из-за которого территориальная целостность Азербайджана останется непризнанной, из-за которого можно будет продолжать не считать Нагорный Карабах частью нашего государства?

Получается просто какая-то имитация мирного процесса. Какого ответа заслуживает глава МИД РФ, и осмелится ли официальный Баку публично озвучить его?

Своим мнением по этой теме поделился с # Сергей Жаворонков, сопредседатель российской политической партии «Демократический выбор», старший эксперт Института экономического развития имени Гайдара (Москва):

— Прошу понять меня правильно. Я не поддерживаю азербайджанскую позицию по карабахскому конфликту, моя позиция значительно более сложная. Какая она именно, думаю, азербайджанского читателя интересует мало, его-то позиция давно сформирована. Поэтому я могу прокомментировать позицию российского МИД как сторонний наблюдатель. Российский МИД крайне избирательно, как говорили в советские времена, «диалектически», подходит к давно известному в мировом праве вопросу о конфликте между принципами территориальной целостности государств и правом народа на самоопределение. Например, горячо требуя «федерализации Украины», одновременно в том же 2014 г. в российский Уголовный кодекс вводится статья 280.1 за призывы к нарушению территориальной целостности РФ. То есть, нарушение территориальной целостности Украины хорошо, а вот России — плохо.

Что касается Карабаха, то несмотря на заявление Путина в 2004 г., что «мы не хотим ввязываться в этот конфликт», полагаю, что Путина вполне устраивает ситуация тлеющего конфликта. Кроме того, важно подчеркнуть, что Путин смотрит на международную ситуацию через призму личных отношений к правителям стран. С Кочаряном он дружил (даже позволял себе уникальные для дипломатии поздравления с праздниками его в период, когда тот был в заключении), Пашинян вызывает у него неприязнь как олицетворение очередного революционного примера на постсоветском пространстве. Потому, если в 2016 г. Путин надавил на Азербайджан и заставил его прекратить наступление, то в 2020 г. он сделал это лишь тогда, когда Армения потеряла половину этой территории. Но полный отказ Армении в поддержке чреват, на взгляд из Москвы, потерей двух военных баз в Армении (а базы — это фетиш российских властей, это признак того, что «мы почти такие же мощные, как Америка»), проблемами российского бизнеса в Армении, где он очень сильно представлен, в отличие от Азербайджана, и в целом, переходом Армении на сторону Запада.

Что касается демаркации границы, то конфликтным является не только вопрос «лачинского коридора», но и «зангезурского коридора» — судя по заявлениям азербайджанских властей, их тоже в общем-то не устраивает гипотетическое восстановление границ между республиками по состоянию на 1988 год. Однако, если Карабах официально никем не признан как независимое государство, то южные границы Армении признаны Россией, имеющей обязательства по ОДКБ. Потому, думается, российская дипломатия будет предлагать Азербайджану в какой-то момент зафиксировать статус-кво в обмен на создание упомянутого «зангезурского коридора». Понятно, что это вовсе не то, на что рассчитывает Азербайджан. Но тут уже азербайджанским властям решать — смогут ли они и дальше продвинуться военным путем, если вдруг у карабахских войск, как на Донбассе, появится большое количество танков, артиллерии и ПВО с бесконечным боекомплектом (на Донбассе Путин объяснял, что их отняли у украинцев «шахтеры и трактористы»). А это, как показывает опыт, вполне реально.