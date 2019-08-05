Кино. Вино. ADO: Эльмин Бадалов предлагает фильмы, которые не покажут в кинотеатрах

Первый независимый театр Баку – ADO Theatre-Collective запускает новый проект, в рамках которого в здании театра, каждый вторник публике будут представлены фильмы, которые не покажут в кинотеатрах.

Как сообщил # основатель, руководитель и главный режиссер театра Эльмин Бадалов, 6 августа состоится показ картины выдающегося режиссера Витторио де Сика «Похитители велосипедов».

Фильм будет представлен на русском языке с английскими субтитрами. Драма 1948 года по одноименному произведению Луиджи Бартолини, является классикой итальянского неореализма и мирового кинематографа в целом.

По словам Э.Бадалова, поскольку зрительный зал имеет ограничения по вместимости, то на сеанс смогут попасть не более 50 человек.

Он также отметил, что в дальнейшем в рамках кинопоказов зрителям будут представлены знаменитые фильмы, вошедшие в золотой фонд мирового кино.

Параллельно коллектив театра работает над новыми театральными постановками, которыми планирует порадовать свою публику в новом сезоне.

ADO Theatre-Collective, основанный в 2013 году, по словам его создателей, является уникальной площадкой для современного творчества в Азербайджане.

Труппа предлагает новые формы современного театрального и исполнительского искусства и считается эксклюзивным местом для творческих экспериментов и инноваций.

Коллектив начинал свою деятельность с репертуара современных постановок на азербайджанском языке. Начиная с 2015 года, ADO Theatre-Collective сосредоточился на создании альтернативных перформансов, в основном не имеющих текста и слов.

Как отмечает Бадалов, его театр стремится разрушить стандарты классических постановок.

Коллектив активно гастролирует и принимает участие в международных театральных фестивалях в Иране и Франции.

В начале лета актеры выступили с представлением Gic-Daban («Сумасшедший каблук») в центре Тбилиси, под открытым небом.

Представление посмотрели свыше 200 человек. Сейчас актеры готовятся к своему первому уличному перформансу во Франции.