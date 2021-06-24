Первый независимый азербайджанский театр ADO Theatre – Collective готовится к своему дню рождения. 15 июля коллективу исполняется 9 лет. И отметить этот день артисты, вопреки всему, решили вместе со зрителями.

Как сообщает #, 15 июля на территории Зимнего парка (Qış Parkı) ADO представит новый спектакль под названием «Yeddinci Məkan». Начало спектакля – в 20:00. Представление будет доступно всем желающим.

Создатель и художественный руководитель театра Эльмин Бадалов проинформировал журналистов о том, что в связи с предстоящей премьерой он направил уведомление в Исполнительную власть города Баку, а также обратился в МВД с просьбой обеспечить безопасность мероприятия для артистов и зрителей. Также коллектив направил просьбу приостановить работу фонтана в форме амфитеатра, расположенного в направлении Национального драмтеатра с 20:00 до 21:00 часов.

Театр ADO прославился не только своими постановками, но и скандальными историями. Коллектив театра – камерный, поэтому во время пандемии артистам пришлось не сладко. Из-за финансовых проблем и невозможности оплачивать арендную плату за здание, в котором временно базировался театр, Э. Бадалов в марте принял решение закрыть театр. Актеры растрогали своих подписчиков в соцсетях, запечатлев вынос всех декораций на улицу, потому переезжать им, увы, было некуда.

Ранее ADO Theatre – Collective отстаивал через суд право на уличные представления.

Э.Бадалов напомнил, что уже эта тяжба затянулась на три года, и в ней участвовали Министерство культуры, Исполнительная власть, и каждая из структур, по словам актера и режиссера, перекладывала решение по театру друг на друга. После этого Бадалов обратился в суд и добился решения в пользу театра, но мэрия подала апелляцию и отменила его, спровоцировав Бадалова обратиться уже в Европейский суд по правам человека. После многочисленных мытарств театр все же стал выступать с уличными перфомансами в Баку. В этом году коллектив представил сразу две постановки, и обе – на центральной улице столицы – Низами. Речь идет о спектаклях с социальным посылом «Ay bəri bax, bəri bax» и «Голос женщины».

С новым представлением «Yeddinci Məkan» театр запускает новый хештег — #ADOsezon9.

Известно, что постановка основана на современных танцах. «Будем ждать всех, кто неравнодушен к нашему творчеству и всех тех, кто хочет поддержать развитие уличного и современного искусства в нашей стране», — написал Бадалов на своей странице в Facebook.

Отметим, что уличные перфомансы ADO Theatre – Collective были с успехом показаны в разных странах.