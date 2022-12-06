В Баку 7 декабря состоится торжественное открытие Дней Кино Узбекистана, сообщает #.

Киноманов ждет интересная программа, составленная из лучших узбекских фильмов.

Показы пройдут в киноцентре Низами. В первый день зрителям будет представлен фильм «Вечная дружба и братство». Начало сеанса в 18:00 часов.

8 декабря состоится показ фильма «Максуд Шайхзода». Начало в 17:00, в в 18:00 зрители смогут посмотреть картину «101 Рейс».

Завершатся Дни кино 9 декабря двумя сеансами: в 14:00 будет представлен фильм «Барон 2», а в 19:00 — «Судьба Женщины».

Вход на все сеансы — свободный.