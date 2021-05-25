Основатель первого в Азербайджане независимого театра ADO Эльмин Бадалов в очередной раз доказал, что сидеть без дела он не может, и что искусство для него – это и воздух, и смысл жизни.

Как известно, в Баку театр остался без площадки. Актеры «трубили» об этом во всеуслышание, однако, услышаны так и не были.

И Бадалов, обыграв буквы, открыл независимый театр dAo («Путь») уже в Гяндже. Театр базируется в пространстве Art Garden Ganja, там же 4, 5 и 6 июня состоится дебютная премьера коллектива – спектакль под названием «Тетрис», сообщает #.

В 50-тиминутной постановке задействованы актеры Ровшан Гулиев, Зейтун Гасанов, Алия Гасымова, Тогрул Гаджиев, Эмина Исаева, сам Эльмин Бадалов, который также выступает в качестве автора идеи и режиссера проекта.

Публика уже привыкла, что на спектакли Бадалова всегда стоит пометка возрастного ограничения. На этот раз к просмотру приглашаются зрители старше 15 лет.

Напомним, что ранее создатель театра ADO провел в Гяндже кастинг для молодых людей различных профессий, имеющих тягу к искусству. Лучшие были отобраны в театральную труппу. Так, 14 февраля 2021 года был создан театр dAo. Режиссер сообщил, что работа над спектаклем «Тетрис» заняла 4 месяца. Также он отметил, что никто из участников труппы никогда в жизни не играл на сцене и не пробовал себя в актерской профессии. Новый театр был создан в рамках проекта «Я играю, ты танцуй», который поддержало Посольство США в Азербайджане.

Спектакль «Тетрис» — философский. Под ритмы музыки актеры будут рассуждать о вечном, рассматривая жизнь как одно мгновение, отвечая на множество вопросов, встречаемых на жизненном пути.

Попасть на премьеру могут все желающие. Для этого Эльмин Бадалов организовал творческий тур Баку – Гянджа. По его словам, за 50 манатов автобус доставит зрителей на спектакль в Гянджу, а организаторы обеспечат жильем, едой и позаботятся о развлекательной программе для гостей по окончании спектакля. Для гянджинцев цена билетов составит 5 AZN. Учитывая, что играть актеры будут во время пандемии, количество посадочных мест ограничено.