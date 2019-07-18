Кешикчидаг – старый индикатор азербайджано-грузинских отношений

Последний инцидент на азербайджано-грузинский границе вновь поднял острый вопрос о необходимости демаркации границы. Несмотря на то, что эта проблема является далеко не новой, нынешний грузинский режим практически ничего не сделал для предотвращения провокационных действий со стороны радикально настроенных граждан Грузии. Данное бездействие накладывает все больший негативный отпечаток на характер двусторонних взаимоотношений.

Древний комплекс Кешикчидаг, являющийся историческим архитектурным памятником Азербайджана, стал камнем преткновения между Азербайджаном и Грузией еще в 1991 году. Небольшой экскурс в историю поможет понять, что дело не столько в самом комплексе и границе, проходящей по его территории, а сколько в политике государства, которая отражается посредством этого конфликта как в зеркале. Когда в начале 90-х произошли первые азербайджано-грузинские столкновения из-за националистической политики Звиада Гамсахурдиа, то для грузинских азербайджанцев главными событиями явились насильственные выселения азербайджанцев из Дманиси и Болниси и переименование азербайджанской топонимики на грузинский лад. Ситуация же с Кешикчидагом (грузины называют этот комплекс Давид-Гареджа) отошла на второй план: время от времени случались небольшие стычки на границе. Но по сравнению с масштабом всего происходящего эти стычки оставались в тени. Сложные 90-е годы заставляли обе стороны каждый раз переносить демаркацию границы до лучших времен.

При Эдуарде Шеварнадзе накал с Кешикчидагом сошел на нет и грузинская сторона, можно сказать, не высказывала в открытую каких-либо недовольств касательно границы. Договоренность же была достигнута уже во времена Михаила Саакашвили, когда обе стороны приняли постановление о совместном использовании комплекса при ныне существующих границах.

Здесь нужно особо подчеркнуть, что при М.Саакашвили настал самый дружелюбный этап в отношениях двух стран и двух народов. Саакашвили действительно сделал очень многое для этнических азербайджанцев – граждан Грузии. Стоит отметить, что при его президентстве был введен штраф за оскорбительное слово «татреби» в отношении азербайджанцев. Также этнические азербайджанцы, проходившие воинскую службу в грузинской армии имели право на выходной при праздновании Курбан-байрам. Это доказывало приверженность грузинской стороны добрососедским отношениям с Азербайджаном. В частности, после грузино-российской войны 2008 года, Грузия особенно дорожила своими прочными связями с нами. Сам Саакашвили неоднократно заявлял о том, что в самый критический момент Азербайджан пришел на помощь и не оставил Грузию без газа. Как видно, в тот период не происходило такого обострения ситуации вокруг Кешикчидага, какое наблюдается сейчас. Тогда пришли к решению: грузинские паломники будут обеспечены доступом к храмовому комплексу, а азербайджанские пограничники будут находится там для обеспечения безопасности. Для Азербайджана данная территория имеет стратегическое значение, так как на ней расположено несколько высот. Оставался лишь открытым вопрос о некоторых спорных участках, который рассматривался специально организованной группой по демаркации и делимитации границы между двумя странами с учетом специфики данной территории. Бывало, что радикальные грузинские клерикалы выступали с призывом передать всю территорию, на которой расположен комплекс Грузии, и на этом все заканчивалось. Вот и все, что происходило до прихода к власти Саломе Зурабишвили.

Через два месяца после вступления в должность президента, в феврале 2019-го, Зурабишвили посетила Азербайджан с официальным визитом, где одной из тем было обсуждение ситуации вокруг Кешикчидага. Рассмотрение спорных моментов специальной комиссией, созданной по инициативе обеих сторон продолжается. А тем временем, в апреле 2019-го года Зурабишвили посещает комплекс, и делает селфи с грузинскими пограничниками. Какова была цель этого явного призыва, и к чему должно это было обязать грузин сказать сложно. Но именно с этого момента раскручивается виток событий у азербайджано-грузинской границы. Азербайджанские пограничники, закрывшие на несколько часов вход в монастырь Удабно, расположенный на азербайджанской территории, сталкиваются с небольшим, но весьма показательным митингом грузин, считающих, что весь комплекс является их наследием и буквально требующих территорию, на которой он расположен. В ответ на это азербайджанская сторона проводит специально организованное шествие с флагами к комплексу, давая понять, что и речи быть не может о территориальных уступках. Грузинские радикальные клерикалы в гневе, они во всеуслышание заявляют, что комплекс должен быть возвращен. Сложно представить себе такое их поведение во времена Саакашвили – тогда были иные приоритеты, иные отношения. Дальше – больше. Пару дней назад вновь новый, в этот раз уже агрессивный выпад нескольких грузин в сторону наших пограничников. И пусть это явная провокация и срежиссированная акция, но тогда к чему ей происходить именно сейчас, когда политическую ситуацию в Грузии и так все еще штормит от недавних антироссийских протестов.

Явно заметно, что нынешнее правительство попустительствует таким настроениям и ни в коей мере не пытается их унять, к большому нашему сожалению. Не так давно открытые территориальные претензии Грузии к Азербайджану могли показаться абсурдом, но сегодня это факт, который стоит принять во внимание. Видно, что некоторые группы внутри Грузии пытаются самоутвердиться за счет таких агрессивных приграничных действий. Но разве не те же силы предъявляли такие претензии к Турции из-за спорных участков границы между Турцией и Аджарией? Тогда, в апреле 2016 года Грузия уступила Турции 15 акров своей территории – таким образом, граница с Турцией была перенесена вглубь Грузии на 90 метров. Границы же с Южной Осетией и Абхазией, понятное дело, являются зонами латентного конфликта и еще долго не найдут своего решения. Выходит, что нынешние власти Грузии не нашли ничего более адекватного для доказательства своей самодостаточности в государственной и религиозной плоскости как приграничный спор с Азербайджаном. Отсюда и селфи, и шествия, и митинги у Кешикчидага. И Азербайджану, и Грузии нужно как можно скорее решить данную проблему в рамках территориальной целостности обеих стран. Ведь обе стороны, как никто другой, знают, что такое нарушение территориальной целостности государства.