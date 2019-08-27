«Кавказский неолит»: азербайджанцы переняли опыт National Geographic и готовятся к премьере фильма

В середине сентября в эфире Азербайджанского Государственного Телевидения состоится премьера нового документального фильма «Кавказский неолит» производства Азербайджанского Государственного Телевидения – Творческого Объединения «Азербайджантелефильм».

Как рассказал # научный консультант проекта, руководитель археологический экспедиции неолитических комплексов в Товузском районе Фархад Гулиев, фильм призван довести до сведения широкой общественности результаты археологических раскопок, произведенных в Товузском районе за последние 12 лет.

По словам создателей картины, эти сведения проливают свет на научную значимость обнаруженных древних поселений данной местности, которые являлись ранними населенными пунктами эпохи неолита. В фильме подробно рассказывается об археологических раскопках в древнем поселении Гейтепе, заодно на фоне данного памятника раскрывается и роль других аналогичных поселений в древней истории нашей страны.

Интересно и то, что творческий коллектив, работая над фильмом, стилистически перенял опыт канала National Geographic по производству документальных фильмов, преподнося научную информацию на доступном для широкой зрительской аудитории языке, тем самым популяризируя ее.

Авторы проекта уверены, что рассказы и интервью зарубежных археологов, долгое время работающих в нашей стране, о значении наших памятников, а также развернутый анализ существенной роли археологического комплекса Гейтепе в истории Кавказской цивилизации, вызовут живой интерес у широкого круга зрителей.

Продюсером фильма является директор Творческого Объединения «Азербайджантелефильм», народный артист Рамиз Гасаноглу, автором сценария – заслуженный журналист Садыг Эльджанлы, а режиссером – Эльнура Казымова.

Комментируя # значимость данной документальной ленты, Фархад Гулиев напомнил исторические факты, рассказав, что примерно 12 тысяч лет назад наши предки занимались охотой и собирательством, и о переменах, которые ждали их под названием «знаменитая неолитическая революция».

«Неолит означает новый каменный век. Переход от собирательства к оседлому земледелию стал одним из самых больших шагов в развитии человека. Постепенно изменившаяся природная среда, новые благоприятные климатические условия послеледникового периода, совершенствование самого человека привели к революционным, т.е. коренным и быстротечным изменениям в жизни человеческого общества на огромных пространствах мира. Прежде всего, новый шаг вперед сделала обработка каменных орудий. Техника этой обработки достигла совершенства. Люди при помощи каменных долот научились сверлить камень, стали полировать его поверхность. Но, пожалуй, наиболее впечатляющим изобретением человека в эпоху неолита стало начало выделки глиняной посуды. Сначала люди научились лепить сосуды вручную и обжигать их. Сосуды стали ровными и удобными для питания, хранения продуктов, воды.

Поселения того времени на среднем течении реки Куры представляли собой несколько десятков кругло-плановых домов. В центре такого жилища находился очаг для приготовления пищи и обогрева. Первые дома с сырцовым кирпичами были еще невысоки», — рассказал Гулиев и подчеркнул, что эпоха неолита, с ее сырцово- кирпичными сооружениями, на всей земле была мирным периодом.