Каков масштаб «масштабной» вакцинации?

Последние дни местные СМИ и пользователи соцсетей активно обсуждают историю с 4-летним Гусейном Мамишевым, которого покусала собака. К счастью, у ребенка нет признаков бешенства, ему своевременно была оказана помощь, сейчас ему вводят сыворотку от бешенства.

Сразу после этого случая 24 апреля 2019 года Государственная ветеринарная служба при Министерстве сельского хозяйства заявила о том, что с начала года в Азербайджане проводится масштабная вакцинация домашних собак от бешенства. Согласно информации ветеринарной службы были привиты 207850 собак, в том числе 377 бездомных животных (Trend.az). https://www.trend.az/azerbaijan/society/3050994.html

Эксперт по проблемам животных Эльхан Мирзоев прокомментировал информацию о проведении Государственной ветеринарной службой масштабной вакцинации следующим образом: «Никакой масштабной вакцинации домашних собак против бешенства в Азербайджане не проводится. Владельцы собак сами покупают в ветеринарных аптеках вакцину и делают прививки своим животным. Хотя сотрудники ветеринарной службы обязаны проводить бесплатную вакцинацию и домашних и бродячих животных.

Я проживаю в Лерикском районе и неоднократно обращался в ветеринарную службу района с просьбой вакцинировать моих собак, однако они категорически отказывались. Мне приходилось самому покупать эту вакцину в ветеринарной аптеке», — сообщил «Зеркалу» Эльхан Мирзоев.

Ветеринар Пакиза Алиева, занимающаяся частной практикой, подтвердила высказывания Эльхана Мирзоева о том, что ветслужба должна проводить бесплатную вакцинацию от бешенства бродячих собак. «Обычно, владельцы домашних собак предпочитают проводить вакцинацию в частных ветклиниках. Надо отметить, что вакцинировать животных имеют право только те врачи, у которых есть специальная печать. Проведенная вакцинация обязательно отмечается в паспорте животного».

«Вакцина от бешенства покупается за счет государства, но можно приобрести и в аптеках, которые имеют специальную лицензию от Агентства продовольственной безопасности на продажу вакцин. Мы проводим бесплатную вакцинацию всех собак как бродячих, так и домашних», — заявил «Зеркалу» пресс- секретарь Государственной ветеринарной службы Йолчу Ханвели. По словам главы пресс-службы, для этого надо зарегистрировать домашних питомцев в местном отделении ветеринарной службы.

Однако, как заявила Зеркало владелец собаки Илаха Насирова, ее пес зарегистрирован в местном отделении ветеринарной службы. «Однако для того, чтобы сделать ей прививки, в том, числе и от бешенства, мне приходится самой покупать лекарства в аптеке и обращаться к частному ветеринару. Также поступают все мои знакомые владельцы собак. О какой – либо масштабной вакцинации собак от бешенства не может идти и речи», — сказала она.