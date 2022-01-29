Более 10 тыс баррелей нефти попало в Тихий океан к северу от Лимы. Как передает ТАСС, об этом сообщила в пятницу испанская компания Repsol, которая ранее передавала о разливе около 6 тыс. баррелей нефти.

«На основании имеющейся технической информации мы готовы сообщить, что объем разлившейся нефти составляет 10 396 баррелей, из которых 35% уже были собраны путем работ по очистке воды и пляжей», — говорится в сообщении компании.

Министр охраны окружающей среды Перу Рубен Рамирес в свою очередь сообщил, что в океан попало 11,9 тыс баррелей нефти. «Была затронута водная и земная поверхность площадью 11 637 га», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в Facebook.

Отметим, что разлив нефти произошел 15 января при разгрузке танкера у перерабатывающего завода Repsol в районе Вентанилья, расположенном к северу от Лимы. Прокуратура страны начала расследование по факту нанесения ущерба окружающей среде.

Власти Перу потребовали от Repsol компенсации. Компания утверждает, что разлив нефти произошел из-за высоких волн, которые вызвало извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга.